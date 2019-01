12 van de 53 rode brievenbussen verdwijnen CDR

21 januari 2019

Roeselare telt momenteel 53 rode brievenbussen van Bpost. Maar binnenkort verdwijnen er 12 exemplaren. Bpost haalt de komende maanden in heel Vlaanderen tal van postbussen weg die steeds minder gebruikt worden. Ook in Roeselare. De rode bussen die gesupprimeerd worden zijn de bussen ter hoogte van de Ardooisesteenweg 66, de Beverseaardeweg 63, de Brugsesteenweg 181, de Fazantendreef 2, de Hoogleedsesteenweg 218, de Iepersestraat 75, op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, de Spoelstraat 21, de Veldstraat 1, de Weststraat 21, de Zuidstraat 5 en tot slot langs de Heirweg 14 in Beveren.