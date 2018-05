12-jarig katapulttalent start eigen club TAYLOR PLEYSIER WORDT OOK TRAINER VAN JONGEREN CHARLOTTE DEGEZELLE

17 mei 2018

02u42 0 Roeselare Met Gamekeeper Pro Shot heeft Roeselare voortaan een eigen katapultclub. Dit dankzij het onwaarschijnlijke schutterstalent van Taylor Pleysier (12) die zich in amper twee jaar wist op te werken tot de Europese top. De club is bijzonder ambitieus en wil ook graag de jeugd warm maken voor de sport.

Tweevoudig Belgisch kampioene, goud en zilver op het EK, tweevoudig Spaans kampioene, Brits kampioene ... Taylor Pleysier rijft de titels in het katapult schieten aaneen. Meer nog, over een maand treedt ze aan tijdens het WK. En dat terwijl ze amper twee jaar terug voor het eerst een katapult in de hand nam.





Aanvankelijk was ze aangesloten in de club in Bekegem, maar sinds enkele weken heeft Taylor haar eigen club in het nieuwe schutterscomplex langs de Piljoenstraat 66. "De afstand naar Bekegem begon wat te wegen en ook het Roeselaarse stadsbestuur stelde ons veelvuldig de vraag om in eigen stad een club op te starten", vertelt mama Kelly Degryse. "Een stek waar we 100% ons eigen ding kunnen doen, sprak ons wel aan en zo ging de bal aan het rollen. Amper 48 uur nadat we de sportdienst contacteerden in het kader van onze zoektocht naar een locatie werd al duidelijk dat we wellicht hier terecht zouden kunnen. Ondertussen hebben we een contract voor vijf jaar en kunnen we hier het volledige weekend en op weekdagen na 17 uur terecht."





Enige vrouw en buitenlandse

Voor de naam van de club werd over de landsgrenzen gekeken. Taylor is het enige vrouwelijke en buitenlandse lid van de Britse club Gamekeeper Pro Shot en die club wilde haar naam maar al te graag uitlenen. "Men stelde zelfs voor om onze club Taylor's Gamekeeper Pro Shot te noemen. Maar dat vond ik er wat over", lacht Taylor. "Het is dan maar Gamekeeper Pro Shot Team Roeselare geworden. We zijn de Belgische divisie van de Britse club en geven mekaar zo direct internationale uitstraling. Papa is momenteel voorzitter omdat ik nog te jong ben. Maar ik hoop eens ik 18 word, die functie over te nemen."





De nieuwe club richt zich zowel tot volwassenen als jongeren. Trainers voor de volwassenen zijn tweevoudig Belgisch kampioen Koen Pleysier en drievoudig Belgisch kampioen Patrick Dejonckheere. "Zelf train ik de jeugd", zegt Taylor. "Vandaag zijn we amper met een tiental jeugdschutters die deelnemen aan de Belgische competitie. Ik wil graag andere jongeren warm maken voor de sport. Meer nog, we hebben de ambitie om het aantal competitieschutters te verdubbelen."





Wie kennis wil maken met de sport is welkom op woensdag en zaterdag. Trainingen voor de jeugd vinden plaats van 17.30 tot 19 uur, de volwassenen schieten van 19 tot 21.30 uur. Voor drie probeersessies betaal je twee euro.





Meer op de Facebookpagina Gamekeeper Proshot Team Roeselare.