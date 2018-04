12 cafés vieren 10de Rodenbach Stadskroegentocht 25 april 2018

02u35 0 Roeselare De Rodenbach Stadskroegentocht viert op maandagavond 30 april de tiende verjaardag. Twaalf muziekgroepen geven vanaf 21 uur op evenveel locaties in het stadscentrum het beste van zichzelf.

"Het is en blijft het toonbeeld van de hospitality van onze middenstand, onze horeca, onze stad", zegt organisator Robrecht Vanhuyse. "Uniek in Vlaanderen is bovendien dat we gratis toegang kunnen bieden. Dit dankzij onze sponsors en de horeca maar ook omdat het haalbaar is doordat er die avond door de Winkelnacht sowieso veel volk op de been is. Nieuwe deelnemers zijn dit jaar Bistro Botanique, vzw Opstap en Popcorn/Billbord."





In elk café treedt een groep op. De Vagant verwelkomt The Blik Dooze Bad, Den Arend Red Rooster Groove Quartet en Café Cirque Maxwell Street. In Mojo staan Lara Hope and The Ark Tones op het podium, B'eat The Blues in Piet Gein, Sax & The City in St. Georges en Martin Le Vilain in Bistro Botanique. Noist it zorgt voor sfeer in De Loods, Blues Legacy in 't Sjampetterke, Blue Bird bij vzw Opstap, Beuk in De Verlichte Geest en Lawen Stark and His Band in Popcorn/Billboard. "Alle cafés konden kiezen uit enkele voorgestelde groepen of zelf een groep naar voorschuiven. Blues, rockabilly, jazz, rock,... Alles komt aan bod." De kroegentocht start om 21 uur en eindigt om 1 uur. (CDR)