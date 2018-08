11.trail voor het eerst ook voor wandelaars 30 augustus 2018

02u27 0 Roeselare De 11.trail, de urban run die voor de derde keer gehouden wordt ten voordele van 11.11.11, trekt het aantal deelnemers op naar 1.800 lopers. Bovendien werkt de organisatie voor het eerst een ingekort parcours voor 500 wandelaars uit en is er een bedrijvencompetitie.

De urban run vindt plaats op 21 oktober. Elke euro inschrijvingsgeld die betaalt wordt, gaat rechtstreeks naar 11.11.11. Dat is de insteek van de 11.trail. 1.500 deelnemers leverden vorig jaar zo 16.500 euro op. Dat bedrag willen de organisatoren dit jaar graag optrekken. "We hebben het maximale aantal lopers opgetrokken tot 1.800", vertelt Stefaan Devarrewaere.





40-tal gebouwen

"Zij krijgen een parcours van iets meer dan acht kilometer door een 40-tal gebouwen voorgeschoteld. Langs het parcours brengen tientallen muziekgroepen, dansgezelschappen en theatergroepen animatie. Er is ook een verkorte versie van ons parcours van vijf kilometer. Nadat de lopers gestart zijn, kunnen 500 wandelaars hiervan genieten. Ook daagden we onze 11 grootste sponsors uit om onder hun bedrijfsnaam zoveel mogelijk lopers te laten inschrijven. Zij strijden voor de titel meest sportieve '11.trail bedrijf'. Ons evenement wordt verder opnieuw gepromoot door 11 meters en peters." 11.11.11 Nationaal geeft een pluim aan de organiserende 11.groepen van Hooglede en Roeselare. "Dit is duidelijk een sterk merk aan het worden", aldus adjunct-directeur Dirk Vanmaele. "11.trail krijgt al navolging in Turnhout, Dilbeek, Halle en in het voorjaar komt er ook een Limburgse editie aan." Info en inschrijvingen: www.11trail.be/nl/roeselare.





(CDR)