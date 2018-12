100ste kerstparade trekt door de centrumstraten Sam Vanacker

26 december 2018

19u19 0 Roeselare Tweede kerstdag was dankzij de 100ste kerstparade een absolute hoogdag voor de Rodenbachstad. De feeërieke en prachtig verlichte stoet bracht naar schatting twintigduizend mensen op de been.

De vrolijke kersttaferelen die in de vooravond langzaam door het centrum van Roeselare trokken hadden heel wat bekijks. Alles samen werden er tijdens de parade zeventien scènes uitgebeeld. Elf daarvan gebeurden op een praalwagen, zeven werden er tussen de wagens door op straat uitgevoerd door verschillende groepen. Maar liefst tweehonderd medewerkers staken hun beste beentje voor. Ruim twintigduizend man keek geboeid toe.

Voor de organisatie van de kerstparade was het trouwens een beetje thuiskomen, want het evenement werd in 2002 bedacht door het Roeselaarse evenementenbureau Twice. Sindsdien deed de stoet tijdens de eindejaarsperiode tal van steden in binnen-en buitenland aan.