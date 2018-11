100ste Kerstparade komt thuis in Roeselare TWICE TREKT ALLE REGISTERS OPEN: PINGUÏNS, IJSKONINGIN, KERSTTREIN ... CHARLOTTE DEGEZELLE

22 november 2018

02u22 0 Roeselare 16 jaar nadat evenementenbureau TWICE de parade lanceerde in hun thuisstad, vieren ze nu de 100ste editie opnieuw in Roeselare. De 100ste Kerstparade is bovendien de enige keer dat de praalwagens dit jaar in Vlaanderen te zien zijn.

Evenementenbureau TWICE is van geen kleintje vervaard. Het Q-Beach House in Oostende, het Nostalgie Beach Festival in Middelkerke, Floating Dreams aan de IJzertoren in Diksmuide ... Dat TWICE een Roeselaars bedrijf is, dragen ze hoog in het vaandel en daar profiteert de stad wel eens van mee. Zo kreeg Roeselare in 2012 de primeur van de Sinterklaasparade, werd het zuiderse VTM Terraza in 2013 voor het eerst op de Roeselaarse Grote Markt opgebouwd, verrees de Q-wedstrijdbal op het Stationsplein tijdens het EK voetbal in 2016 en mag de stad straks de 100e Kerstparade ontvangen.





Feeëriek

"We zijn in 2002 gestart met de, toen nog, VTM Kerstparade", blikt Peter. "De parade was toen een mix van de klassieke waarden van kerst, feeërieke kersttaferelen en tal van BV's zoals de Pfaffs en de Planckaerts."





Dat concept werd met de jaren bijgestuurd en de Kerstparade veroverde na Vlaanderen ook Wallonië, Nederland en Frankrijk. "Dit jaar zijn we aan de 100ste optocht toe", weet Peter. "Bij ons leefde direct het idee om het concept dat hier ontstaan is, voor die bijzondere editie opnieuw naar het centrum van Roeselare te brengen als stunt. Zowel het stadsbestuur als de vzw Shopping en Centrum Roeselare waren er onmiddellijk voor te vinden. Wij zijn hen heel dankbaar."





De Kerstparade die straks door het centrum trekt, lijkt amper nog op die van 16 jaar terug. "Amper drie praalwagens zijn nog dezelfde als toen. De rest is allemaal nieuw", weet Peter. "In totaal brengt de Kerstparade 17 taferelen en brengen we 180 figuranten mee die één voor één gecast zijn. Verwacht pinguïns, de ijskoningin, een trommelkorps waarvoor we samenwerken met DrumSpirit uit Dadizele, een gigantisch hobbelpaard, een kersttrein, een champagnewagen en natuurlijk zullen ook de kerstman en z'n rendieren niet ontbreken."





De parade start om 17 uur aan de rotonde op de Sint-Amandsstraat en zal door de Sint-Amandstraat, de Noordstraat en de Manestraat trekken. Via de Grote Markt gaat het verder naar de Ooststraat om te eindigen op het Stationsplein. Bij goed weer spreekt men over tot 40.000 bezoekers. "Qua veiligheid is alles afgetoetst", zegt Peter. "Om ook het parkeergebeuren vlot te laten verlopen, worden vier pendelbussen ingelegd tussen Expo Roeselare en het centrum. Zij rijden tussen 15.30 en 22.30 uur."





Meer op www.kerstparade.be.