100-dagenviering voortaan op donderdag MET FESTIVALDORP EN ONTBIJTFUIF TELLEN LEERLINGEN SCHOOLDAGEN AF

Voor het eerst start de Roeselaarse 100 dagenviering officieel al op donderdagavond 18 januari. De traditionele fuif op vrijdagavond kan op steeds minder volk rekenen en wordt op vraag van de laatstejaars zelf vervangen door een festival op donderdagavond. 1.100 leerlingen zijn klaar om er een spetterend feest van te maken.

Hoewel de officiële 100 dagen al sinds jaar en dag op een vrijdag gevierd worden, duiken al decennialang heel wat laatstejaars al op donderdagavond het nachtleven in. Ze gaan in groep een hapje eten, bevolken nadien de cafés en overnachten vaak ook in lokalen van jeugdbewegingen en dergelijke. Hierdoor zijn ze tegen de vrijdagavond veelal bekaf.





"En dat laat zich al enkele jaren voelen", weet Rikki Jong van de Jeugddienst. "Heel wat jongelui halen de fuif op vrijdagavond niet meer omdat ze al doodop zijn. Ze waren zelf vragende partij om het concept om te gooien en wij mogen daar niet doof voor blijven."





Game over dus voor de fuif op vrijdagavond. Maar net doordat het feestgedruis al de donderdagavond start, springt de Jeugddienst hier nu samen met het 100-dagen comité op de kar.





"We trappen het feest op donderdag (vandaag nvdr.) om 18 uur op gang op het Polenplein waar we een groot festivaldorp neerpoten. We starten met muziek van Pollux & Castor, een duo waarvan één van beide dj's zelf z'n 100 dagen viert. Ook Mr. Majar en MC Double U en Devixx zorgen voor de nodige feestdeuntjes. Daarnaast voorzien we een kisscam, een flosh waarmee prijzen te winnen zijn, confettishooters, stageflames, kleurpoeder,...De hout- en schilderafdeling van het VTI zorgt trouwens voor de aanklei" Het feestje eindigt om 22 uur.





Joke Couvreur De leerlingen zijn klaar voor hun 100 dagenviering.

Ontbijtfuif

Maar op vrijdagochtend om 6.30 uur start het vervolg: de jaarlijkse ontbijtfuif. "Die verhuist van de Botermarkt ook naar het Polenplein doordat de Botermarkt integraal omgeturnd wordt tot fietsenparking. Hier draait Exception ten dans en kunnen we, net zoals op donderdagavond, rekenen op de hulp van heel wat vrijwilligers en welzijnsorganisaties die een handje toesteken."





Tot slot nog dit.





Strenge regels

Ook dit jaar is er opnieuw een besluit van de burgemeester met een reeks spelregels. Fluitjes, vuurwerk, alcohol en vetstiften voor minderjarigen en deelnemers aan de 100 dagen zijn uit den boze, cafés moeten donderdagnacht de deuren sluiten tussen 2 en 6 uur en de nachtwinkels mogen donderdagnacht tussen 20 en 7 uur geen alcohol verkopen aan minderjarigen en 100 dagenvierders.