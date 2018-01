100-dagenviering laat sporen na in stad LAATSTEJAARS LAPPEN REGELS AAN HUN LAARS CHARLOTTE DEGEZELLE

20 januari 2018

02u44 0 Roeselare Ondanks het verbod op vetstiften hebben de laatstejaars tijdens de 100-dagenviering hun spoor zeer letterlijk nagelaten in de stad. Onder meer de Peegietegels in het Nonnenstraatje werden beklad met vetstiften en ook de gevel van het Klein Seminarie aan de Botermarkt kreeg de volle lading en werd beklad met vetstift en eieren.

De 100-dagenviering draaide letterlijk uit op een vettig feestje. De laatstejaars trokken zich niets aan van het verbod op vetstiften, fluitjes en voetzoekers. Zo werden drie Peegietegels in het Nonnenstraatje beklad met vetstiften, waren er sporen van diezelfde stiften op de zijgevel van het klooster van de Grauwe Zusters en op de gevel van het Klein Seminarie aan de Botermarkt die ook bekogeld werd met eieren. Op sociale media deden heel wat mensen hun beklag over voetzoekers. De jongeren zijn zich van geen kwaad bewust. "Wij wachten al zes jaar op deze dag. Vetstiften, bommetjes en fluitjes horen er gewoon bij", oordelen Edith Vanhecke en Tang-Min Coucke. Lotte Verstraete en Amber Vanhoutte werden hun fluitjes en vetstiften afgenomen door de organisatie. "Gelukkig kregen we geen boete, maar het is een domper op de feestvreugde."





"Machteloos"

Wie benadeeld werd, denkt er anders over. Wilfried Devoldere, voorzitter van de Maten van Peegie, vraagt zich af of de laatstejaars 18 jaar of 18 maanden zijn. "Het is triest dat onze tegels beklad zijn", oordeelt hij. "Geen idee of de vetstift vlot te verwijderen is." Ook Kris Pouseele, directeur van het Klein Seminarie, betreurt de feiten. "Het is jammer dat wellicht een kleine groep mensen dergelijke schade veroorzaakt", reageert hij. "We staan hier machteloos tegenover. Vandaag doen we al het mogelijke om op te ruimen en te voorkomen dat er nog meer schade volgt die niet gelinkt is aan de 100 dagen. Maar de gevel in travertin reinigen wordt moeilijk. Vetstift dringt er in."





"Rustig feest"

Ondanks de feiten spreekt politizone Riho van een rustige 100-dagenviering. "Buiten een kleine piek van fluitjes en bommetjes donderdag net na school was het heel rustig. Er was geen enkele interventie", aldus woordvoerder Carl Vyncke. GAS-boetes werden er wel uitgeschreven.





"Al is het aantal nog niet duidelijk", weet GAS-coördinator Didier Pillaert. "De sanctie kan oplopen tot 175 euro of 15 uur gemeenschapsdienst. We hebben veel aandacht besteed aan de bommetjes want die kunnen tot oorsuizingen, en dus mindere levenskwaliteit, leiden." Rikki Jong van de Jeugddienst oordeelt dat vooral de vetstiften een probleem blijven. "Wij hebben er een 60-tal afgenomen", zegt ze. Maar extra maatregelen lijken moeilijk. "We hebben dit jaar echt massaal gesensibiliseerd, en zelfs de GAS-boetes deren hen niet."