100 dagen afgetrapt met festivaldorp op Polenplein CDR

17 januari 2019

19u02 0

De laatstejaars van de Roeselaarse en Ardooise secundaire scholen trappen vanavond hun 100 dagen-viering af op het Polenplein. Onder de noemer ‘Fiesta Mortale’ bouwen ze een feestje in festivalstijl, inclusief hindernissenparcours, rodeostier , photobooth en een stevige portie beats. Voor Niels Brabant, laatstejaars van het VTI Roeselare, kreeg het feestje een extra dimensie. Als de ene helft van het dj-duo 2CSNS mocht hij de 100 dagen openen. “Super!”, reageerde hij net na z’n set. “Ik ben nog niet zo lang actief als dj en ben enorm blij dat ik hier m’n kunnen mocht tonen. Ik hoop ooit heel ver te geraken als dj. Hier ging het publiek alvast compleet los. Dit geeft mijn eigen 100 dagen toch echt wel dat extraatje. Maar nu het werken er op zit, is het mijn beurt om er een lap op te geven en stevig te feesten. Hopelijk sta ik hier volgend jaar opnieuw. Niet als laatstejaar, maar als dj.”

Het feestje vanavond is pas het eerste luik van de 100-dagen viering. Morgen vanaf 6.30 uur is er een ontbijtfuif op het Polenplein. Dan maken wij ook de evaluatie op van hoe alles verlopen is. Maar nu al kunnen we stellen dat niet iedereen het totaalverbod op vuurwerk en vetstiften naleeft.