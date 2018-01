100 dagen afgetrapt in festivaldorp op Polenplein 19 januari 2018

02u44 0 Roeselare Voor de allereerste keer ooit vierden de laatstejaars van de middelbare scholen in Roeselare, Ardooie en Dominiek Savio in Gits hun laatste 100 dagen op de schoolbanken al officieel op donderdagavond.

Het Polenplein was voor de gelegenheid omgetoverd tot een festivaldorp. Die formule viel duidelijk in de smaak. "Al sinds 1 september zijn wij aan het aftellen tot onze 100 dagen", vertellen Keitly Desmet en Lia Vanhecke (beiden 17), leerlingen van MSKA Roeselare. "Maar tot nu toe was die bijzondere dag letterlijk maar één dag. Wij krijgen nu de kans om twee dagen te vieren. Morgenavond is er dan misschien wel geen fuif meer, wij zullen het feest toch thuis nog verderzetten."





Het feestje op het Polenplein duurde gisterenavond tot 22 uur, maar om 6.30 uur deze ochtend vliegen de laatstejaars er opnieuw in met een ontbijt en ochtendfuif. Net zoals vorige jaren is er nultolerantie op fluitjes, vuurwerk, alcohol of vetstiften, maar gisteren konden we al vaststellen dat veel jongeren zich hier niets van aantrekken. Ze lieten zich duchtig horen via fluitjes en voetzoekers en ook heel wat gezichten waren opnieuw met vetstift beklad. (CDR)