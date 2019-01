10-jarig zoontje belt politie: “Papa doet mama pijn” LSI

28 januari 2019

17u02

Bron: LSI 0 Roeselare Een 38-jarige man van Marokkaanse origine uit Roeselare riskeert voor de rechtbank in Kortrijk een celstraf van acht maanden en een boete van vierhonderd euro voor partnergeweld.

Het 10-jarig zoontje van Mounir J. had in de nacht van 11 op 12 november 2018 de politie gebeld. “Papa doet mama pijn”, klonk het. Toen de agenten aankwamen, zagen ze het jongetje door het raam op de bovenverdieping wenend toekijken. J. had zijn echtgenote een pak rammel gegeven en had haar aan de haren uit de zetel gesleurd. Niet voor het eerst, want in november 2017 was het slachtoffer ook al eens uit hun toenmalige woning in Turnhout gevlucht na partnergeweld. Na negen maanden in een vluchthuis te hebben gewoond, gaf het slachtoffer haar echtgenoot nog een tweede kans, maar amper een maand later was het opnieuw hommeles. Ondertussen heeft de vrouw de echtscheiding aangevraagd. Sinds 11 november zit Mounir J. in de cel. “Ik heb niet geslagen, we hadden gewoon een discussie”, hield hij vol. Toch bood hij zijn partner zijn excuses aan. Vonnis op 11 februari.