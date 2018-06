1.500 kinderen proeven van sportaanbod 27 juni 2018

Drukte van jewelste gisteren op site Schiervelde. Maar liefst 1.500 kinderen, allen uit het derde en vierde leerjaar, van 21 verschillende scholen genoten er van een sportieve voor- of namiddag. Dit dankzij de jaarlijkse 'Doe-aan-sportdag', een initiatief van de stad Roeselare en de Stedelijke Raad voor Sportbeleid. 24 Roeselaarse sportclubs, of ze nu focussen op capoeira, hockey, kajak, ropeskipping of dans, boden de kinderen de kans om kennis te maken met hun sport. Bovendien werd het Roeselaarse sportclubaanbod verder uitgebreid met onder meer een steekspel, levend tafelvoetbal, skateboarden en circustechnieken. (CDR)