1.500 gezinnen drie kwartier zonder stroom door defecte kabel in Roeselare LSI

04 april 2019

16u23

Bron: LSI 0

In Roeselare, Rumbeke en de Roeselaarsestraat in Moorslede moesten 1.500 gezinnen het donderdagnamiddag tussen 14.45 en 15.30 uur even zonder elektriciteit doen. Oorzaak was een defect aan een middenspanningskabel. “Daardoor kwamen twee grote cabines, en dus ook alle klanten die daar op aangesloten zijn, zonder stroom te zitten”, weet David Callens van Fluvius. “Dankzij snelle herschakelingen konden we het defect in drie kwartier oplossen. Daarna konden we op zoek gaan naar de defecte kabel.” Door de stroompanne werkten meerdere verkeerslichten, onder andere op de gewestweg N36, niet.