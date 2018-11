1.000 zonnepanelen op dak Decathlon PERSONEEL, KLANTEN ÉN ROESELARENAARS FINANCIEREN ZONNEPARK CHARLOTTE DEGEZELLE

30 november 2018

02u22 0 Roeselare Sportgigant Decathlon plaatst in januari 1.000 zonnepanelen op het dak van zijn winkel aan de Groenestraat. Een burgercoöperatie waarin zowel het personeel van Decathlon, klanten als Roeselarenaars kunnen participeren, bekostigen het project.

"Decathlon gaat op drie van hun winkels zonnepanelen installeren: in Turnhout, Maasmechelen en Roeselare", zegt Wouter Nuytten van Human Districts die het project trekt. "Het zonnepark op het dak van het Roeselaarse filiaal wordt niet alleen het grootste, maar ook het eerste. In januari plaatst GreenPulse 1.000 zonnepanelen die eind januari operationeel moeten zijn."





Burgercoöperatie

Prijskaartje van het project is 200.000 euro. Die betaalt Decathlon niet uit eigen zak. Voor de financiering wordt een beroep gedaan op een burgercoöperatie. "Zowel werknemers als klanten van Decathlon als Roeselarenaars kunnen participeren in het project door een aandeel te kopen in de burgercoöperatieve", verduidelijkt Nuytten. "Een aandeel start vanaf 500 euro."





Het zonnepark kan energie opwekken voor 100 gezinnen, toch is dat niet de return. De stroom zal verkocht worden aan Decathlon. "Zij nemen de stroom af die op hun dak wordt geproduceerd. Dit aan een voordeliger tarief dan wat ze vandaag betalen", zegt Nuytten. "Toch is er een winstmarge voorzien. Dat bedrag wordt als dividend uitgekeerd aan wie in het zonnepark investeert. Het verwachte rendement ligt tussen de 3 en 6 procent. Het project is dus een winwin voor beide partijen. Decathlon zet zich op de kaart als milieubewust en ziet de energiefactuur dalen. Wie in de burgercoöperatie investeert, mag rekenen op een mooi rendement en draagt bovendien zijn steentje bij aan een stad die groen en duurzaam is dankzij de inspanningen van zijn inwoners."





Tweede park

De reststroom die Decathlon niet benut, gaat op het net. Als er met de burgercoöperatie meer dan 200.000 euro wordt ingezameld, zal men op zoek gaan naar andere bedrijven in de stad die hun dak ter beschikking willen stellen voor een extra zonnepark.





Op 5 december is er een infosessie over het zonneproject. Dit om 20 uur bij Decathlon zelf. Ook Vlaams minister van energie Bart Tommelein (Open Vld) zal aanwezig zijn. Hij zal er praten over het belang van zonne-energie en burgercoöperaties. "Er is nu al veel interesse", zegt Wouter. Nuytten "Dagelijks informeren 10 tot 15 personen en we vermoeden dat er 100 à 150 geïnteresseerden op de infosessie zullen zijn."





Meer info en inschrijven voor de infosessie kan via www.humandistricts.be/decathlon-roeselare-maakt-buurtbewoners-groen/.