1.000 jaar terug in de tijd dankzij Ridders en Noormannen 27 juni 2018

Het Sint-Sebastiaanspark aan de Kattenstraat wordt op 7 en 8 juli ingepalmd door een middeleeuws kampement, dankzij het evenement Ridders en Noormannen, georganiseerd door de stad Roeselare en de vereniging Zannekin. "Het wordt een familiespektakel waarbij de bezoekers worden terug gekatapulteerd naar het jaar 1000", weet cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V). "Vanuit Noord-Frankrijk verwelkomen we stoere ridders en woeste Noormannen die garant staan voor afwisselend riddertornooien en gevechten tussen Noormannen en Franken waarbij de kinderen, nadat ze enkele krijgstechnieken aangeleerd werden, gewapend met schilden en lansen mogen helpen om onze stad te verdedigen." De Noormannen brengen hun Drakar Olav Kyrre mee waarmee rondvaarten gemaakt worden op de Grote Bassin. Een Fjördenpaard trekt de begrafeniswagen van Oseberg. Van dit type handgesculpteerde wagens bestaan er maar twee ter wereld. Er zijn ook ateliers potten bakken, ijzer smeden, boogschieten, tal van marktkraampjes en een vleugje folkmuziek gebracht door Frans-Vlaamse folkgroepen. Gastheer van dienst is de Sint-Sebastiansgilde.





Het evenement vindt op beide dagen plaats van 11 tot 18.30 uur. De inkom is gratis. (CDR)