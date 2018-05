"Zo maken we laatste droom van Ivan waar" KROTTEGEMSE COLIA STAPPERS TREKKEN OP BEDEVAART VOOR OVERLEDEN VRIEND CHARLOTTE DEGEZELLE

02u27 0 Roeselare De stichters van de Krottegemse Colia Stappers vervullen op 22 en 23 mei de grote droom van hun vorig jaar overleden kompaan Ivan Vancoillie. Ter nagedachtenis van Ivan trekken ze op bedevaart naar Halle, via een route die hij zelf nog uitgestippeld heeft.

12 juli 2017. Die dag overleed de goedlachse duivel-doet-al Ivan Vancoillie onverwachts op 64-jarige leeftijd. Een harde klap voor zijn familie, vrienden en de wijk Krottegem. Ivan was ondervoorzitter van de Krottegemse Ransels, praatte jaar na jaar de Krottegemse Feesten aan elkaar, dook overal op met z'n fototoestel en was één van de stichters van de Krottegemse Stappers. "In 2015 trokken we met een groepje Krottegemnaren op pelgrimstocht naar Orval. Onderweg groeide bij Ivan, Geert Vandommele, priester Frederik Ghesquiere en mezelf het idee om een wandelclub te starten", vertelt Frank Wauters.





In herinnering

"Eén maal per maand maakten we een uitgestippelde wandeling. Ook Ivan was steeds van de partij, tot hij vorig jaar na enkele maanden ziekte plots overleed."





Om hem blijvend in herinnering te brengen, veranderde de wandelclub haar naam in de 'Krottegemse Colia Stappers'. "Ivan z'n familienaam Vancoillie is een afgeleide van Colia, een heuvel in Oostnieuwkerke", duidt Frank. Maar nu gaan de stichtende leden letterlijk nog een stapje verder om Ivan te herdenken. Op 22 en 23 mei stappen ze met z'n drieën in één ruk de 90 kilometer naar Halle. "Ivan wou heel graag nog één maal te voet naar Halle", vertelt Geert. "Hij heeft jammer genoeg de kans niet meer gekregen. Hij was er nochtans op gebrand en had de route al uitgestippeld. Er was zelfs al een datum geprikt: 15 mei vorig jaar. Maar toen lukte het niet meer. Straks gaan wij met Ivans route op stap om zijn droom te realiseren. Hij zou dit fantastisch gevonden hebben."





Hongerigen spijzen

Het trio krijgt het gezelschap van Ivans weduwe Marie Monique Dekeerle. Ook zijn beste vriend en jarenlange collega Dirk De Bleecker, die hem straks zal vervangen in het bestuur van de Krottegemse Ransels, en Geerts vrouw Martine Reubens zullen de stappers ondersteunen vanuit een mobilhome. "Ik heb enorm veel respect voor wat die mannen ondernemen", zegt Marie Monique. "Het is heel mooi dat ze hun belofte aan Ivan nakomen en ik ga dan ook maar al te graag mee om de hongerigen te spijzen en hun voeten te verzorgen. Het wordt emotioneel zwaar. Dat is zeker. Maar dat was het afgelopen weekend tijdens de Krottegemse Feesten ook al. Normaal hoorde ik Ivan het gebeuren aan elkaar praten tot bij ons thuis. In het weekend ben ik maar één keer buiten geweest. Maar ik ben blij dat hij niet vergeten is en ik denk niet dat dit ooit zal gebeuren."