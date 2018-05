"Zelfs De Jonkman schenkt onze schuimwijn" LISE (27) EN NOMI (29) MAKEN FURORE MET EIGEN MERK B.BRUT CHARLOTTE DEGEZELLE

05 mei 2018

02u33 0 Roeselare Zelfs het Brugse tweesterrenrestaurant De Jonkman schenkt de schuimwijn van het koppel Lise Vandewalle (27) en Nomi Penneman (29). "We hebben met B.Brut echt een vliegende start genomen. Intussen zijn we al bezig met een eigen champagne."

Wat is er leuker dan samen met vrienden op een zonnig terrasje te genieten van een glaasje schuimwijn? Voortaan kan je kiezen voor B.Brut. Het koppel achter dit nieuwe merk bubbels is Lise Vandewalle en Nomi Penneman. De twee leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding hotelmanagement, volgden samen een cursus wijnleer in Spermalie en hebben grote plannen voor de toekomst. "We droomden al langer van een eigen zaak en dat wordt met B.Brut nu werkelijkheid", zeggen ze.





B.Brut is niet alleen de naam van hun eigen merk, maar ook de naam van de winkel die ze vorige maand openden in de Arme Klarenstraat en de naam van hun groothandel. "Basis van het hele verhaal is onze 'B.Brut Blanc de Blancs' met een alcoholpercentage van 12%", duidt Nomi. "Een goeie vriend die crémants of schuimwijnen produceert in Luxemburg, had in het Franse Saint-Dizier grond gekocht voor de druiventeelt. Hij zocht nog naar een bestemming voor de druiven. Wij hadden al plannen klaarliggen en zo vonden we elkaar. Het eindresultaat is onze Blanc de Blancs met toetsen van perzik, groene appel en mirabelpruimen."





Lovende reacties

Het koppel droomde echter van een eigen serie schuimwijnen. Nu, een jaar na de geboorte van hun Blanc de Blancs, kunnen ze al uitpakken met een demi-sec en een rosé, allebei met een alcoholpercentage van 12%, en dan is er ook nog de cooler, met een alcoholpercentage van 8% ideaal als aperitief. Ze hebben intussen ook al een crémant, geproduceerd door een kleine wijnboer in Bordeaux, aan hun gamma toegevoegd. "We hebben echt een vliegende start genomen. We zijn zelfs al bezig met een eigen champagne", zegt Lise. "De reacties zijn dan ook echt lovend. We kiezen trouwens voor een exclusief karakter. B.Brut zal nooit in de supermarkt te vinden zijn, maar wel in delicatessenzaken en in de horeca. Maar particulieren kunnen ook in de winkel terecht." Daar verkoopt het koppel naast eigen producten ook aparte wijnen.





B.Brut een merk van Belgische schuimwijnen noemen, is eigenlijk een stap te ver: de wijnen worden niet in ons land gemaakt, maar in Frankrijk. Ze worden gebotteld in Luxemburg. "We hebben wél een volledig Belgisch patent en onze producten worden enkel hier in België verkocht. Op termijn willen we wel gaan voor een 100% Belgisch product, maar het is niet zo evident om de goeie partners en de perfecte locatie te vinden. We blijven sowieso staan voor een goed product tegen een goeie prijs, dat vinden we heel belangrijk."





Meer op www.bbrut.com.