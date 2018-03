"Zelf 'stekezot' van breien en haken" NICKY POLFLIET OPENT HANDWERKWINKEL POPSIES CHARLOTTE DEGEZELLE

16 maart 2018

03u03 0 Roeselare Handwerk ouderwets? Die tijd is al lang voorbij. Dat heeft ook Nicky Polfliet (26) begrepen, want zij opende gisteren aan de Rumbeeksesteenweg 4 haar brei- en haakwinkel Popsies. Daarmee vult ze een gat in de markt.

Demi Lovato, Kate Moss, Sarah Jessica Parker én Julia Roberts. Dat zijn maar enkele van de vele wereldsterren die de voorbije jaren toegaven dat breien en/of haken één van hun favoriete hobby's zijn. In eigen land is voormalig Ketnet-wrapster Véronique Leysen het schoolvoorbeeld van een breiende fashionista. Het mag duidelijk zijn: handwerken is weer hip.





YouTube

Dat weet ook Nicky Polfliet, die gisteren brei- en haakwinkel Popsies heeft geopend. Ze vult een gat in de markt na de sluiting van Handwerken Vanwynsberghe en Phildar. Zelf verloor ze vier jaar geleden haar hart aan rechts/averechts.





"Ik kampte toen met een depressie en zat hele dagen thuis. Ik zocht naar een bezigheid om m'n gedachten te verzetten, waarvoor ik het huis niet uit moest en kwam zo bij breien terecht", vertelt ze. "De basis had ik wel op school geleerd, maar na het bekijken van enkele filmpjes op YouTube was ik direct vertrokken. Haken leerde ik zo'n jaar geleden en ik moet bekennen dat beide even verslavend zijn."





Workshops

Een eigen winkel was aanvankelijk het laatste van Nicky's gedachten, want ze werkte als paardenverzorgster.





Maar toen ze eind vorig jaar werkloos raakte, begon het idee te rijpen.





"Ik wist uit ervaring dat ik naar gespecialiseerde winkels in Brugge of Kortrijk moest of online moest bestellen als ik materiaal nodig had om m'n hobby uit te oefenen. Daarom leek een brei- en haakwinkel in Roeselare me wel een goed idee. Ik heb eerst de haalbaarheid onderzocht, vervolgens stootte m'n ma op dit pandje en kijk, zes weken later open ik Popsies."





Je kan er terecht voor wol, haakpennen, breinaalden, patronen of werkelijk alles wat een fervent handwerker nodig heeft.De winkel is bovendien pas een eerste stap in Nicky haar ambitieuze plannen. "Straks wil ik ook werk maken van een webshop, een digitale nieuwsbrief met misschien een maandelijks patroon en na de zomer wil ik hier ook starten met workshops."





Maar heeft Nicky ook een verklaring waarom haken en breien plots weer zo trendy is?





"Leven we niet met z'n allen wat groener, wat bewuster? We leggen weer zelf een moestuin aan, slaan aan het upcyclen, hergebruiken,... Het zelf creëren van leuke sjaals, mutsen, truien past perfect in dat plaatje", zegt ze. "Bovendien kan je ook 100 procent maken wat je zelf wil, qua model, kleur, materialen."





Popsies is open van dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 18 uur. Op zaterdag kan je er al terecht vanaf 10.30 uur.