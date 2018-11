"Ze hebben met mij gelachen, maar nu bouw ik 4.500 keukens per jaar" SAM VANACKER

24 november 2018

02u21 0 Roeselare Het is net geen tien jaar geleden dat Donald Muylle met een eenvoudig spotje Vlaanderen veroverde. Sindsdien is het Roeselaarse familiebedrijf blijven groeien. Volgende maand opent Dovy de 27ste toonzaal. "En dan te denken dat we dertig jaar geleden geen geld hadden om naar de slager te gaan."

De slagzin van Donald Muylle heeft een plaatsje in het collectieve geheugen van de Vlaming veroverd en leverde talloze geslaagde en minder geslaagde parodieën op. 'Ik ben Donald Muylle, al dertig jaar maak ik keukens alsof ze voor mezelf zouden zijn' is volgens de man zelf het resultaat van een nachtje brainstormen. "Ik wilde gewoon aan de mensen thuis uitleggen hoe we te werk gingen. Ik kwam 's morgens de hal binnen en zei tegen Mario dat hij een camera moest pakken. Uiteindelijk hebben we er gelukkig nog iemand bijgehaald die er wat van kende. Het resultaat was een eenvoudig filmpje, maar het effect was onvoorstelbaar. In tien jaar tijd is de productie verdriedubbeld tot 4.500 keukens per jaar. Dat men met mij lachte, moest ik er bij nemen. Daar wen je aan."





De groei houdt intussen aan. "We zijn nog altijd volop ons netwerk aan het uitbouwen. Zo openen er in het voorjaar nieuwe toonzalen in Oostende, Verviers en Libramont. En er zijn nog plannen op andere locaties, maar de concurrentie leest ook kranten, dus laat ons daar niet al te diep op in gaan. Het bedrijf draait goed, al voel ik me daardoor niet anders dan anders. We leven in een tijd waarin mensen vaak een verkeerde opvatting hebben over ondernemers. Ze zien een dikke auto en denken dat er iemand in zit die zich beter voelt dan de rest. Ik zeg al mijn hele leven goeiendag tegen iedereen. Ook tegen de poetsvrouwen. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Aan hiërarchie doen we niet mee. Mensen zijn mensen."





Nooit buiten West-Europa geweest

De West-Vlaming breekt een lans voor ondernemers. "Men vergeet al te snel dat ondernemers veel opofferingen moeten maken. Werk stond altijd, altijd op één. Ik ben voor de eerste keer op reis geweest op mijn 38ste. Thuis in de zetel liggen deed ik niet. Yvette en ik hebben als huwelijksreis een daguitstap gemaakt naar Dinant. Geloof het of niet, ik ben nog nooit buiten West-Europa geweest. Alles heb ik voor het bedrijf opgeofferd. Nu ben ik doorgaans rond 18.30 uur thuis, maar indertijd zat ik vaak tot middernacht in het atelier te werken. Dat waren mooie tijden. Ik kon me helemaal verliezen in mijn werk. Niet onbelangrijk: ik heb het geluk een goede vrouw te hebben die me al 45 jaar steunt, in goede en slechte tijden."





Maar de man heeft ook zwarte sneeuw gezien. "De eerste zes jaar na de start in 1980 hadden Yvette en ik het vaak moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. We hadden een ateliertje in Oekene waar we keukens en stereokastjes maakten. Maar door slechte afspraken met een muziekwinkel heeft dat nooit goed gelopen. Van thuis uit hadden we ook geen frank meegekregen. Die eerste jaren gebeurde het dat we geen vlees aten omdat we er gewoon geen geld voor hadden. Het heeft niet veel gescheeld of Dovy (de naam is overigens een samentrekking van de eerste letters van Donald en Yvette - red.) was ten onder gegaan. Tot ik via via bij iemand van de Generale Bank terecht gekomen ben. We zaten op zwart zaad en de boekhouder zei me later dat hij het in mijn plaats al lang zou hebben opgegeven. Maar goed, toch zag die man iets in ons en kregen we een lening. Dat heeft ons erdoor gesleurd. Ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor. Hij is trouwens nog altijd een goeie vriend."





Veroordeeld voor discriminatie

Een recenter dieptepunt was de veroordeling en de boete van 25.000 euro die Dovy in 2015 opliep wegens discriminatie. Een werknemer had een 59-jarige sollicitant afgewezen en de leeftijd van de man als argument aangehaald. De sollicitant stapte naar gelijkekansencentrum Unia en kreeg gelijk van de rechter. "Die zaak heeft me jaren van mijn leven gekost", zegt Donald. "Die man had geen enkele ervaring met keukens verkopen. Je mag rekenen op zo'n twee jaar inlooptijd en daar kan je toch op je 59ste niet meer aan beginnen? Ik dacht dat het gezond verstand zou zegevieren, maar ik had het mis. Ik snap het nog altijd niet. Wij hebben mensen in dienst van 69 jaar en hebben ook allochtone verkopers in huis. Met bevende stem heb ik dat allemaal aan die rechter uitgelegd, maar dat bleek zinloos. Discriminatie. Punt. Geen stok tussen te krijgen. Ik stond aan de grond genageld. En toen draaide de pers ons collectief door de gehaktmolen. Je ziet je levenswerk afbrokkelen en je hebt er nul vat op. Zo een 'patat' op je kop krijgen doet iets met een mens, zeker als je al je hele leven je hart en ziel in je werk legt."





De liefde voor het vak leerde Donald in het atelier van zijn ouders en grootouders in de Gryspeerdstraat in Gits. De jonge Donald is zelfs te herkennen in zwartwitfilmpje dat terug te vinden is op Youtube onder 'schrijnwerkerij Gits'. "Dat was voor de scheiding van mijn ouders. In 1968 scheidde haast niemand. Ik was zestien en maakte een vechtscheiding mee. Achteraf gezien denk ik wel dat de scheiding me sterker heeft gemaakt. Ik beet op mijn tandjes en deed voort. Ik werkte een kleine tien jaar bij busbouwer Jonckheere in Beveren, maar op mijn 28ste begon ik met Yvette een atelier."





Kasten vol modelschepen

Donald Muylle wordt straks 66, maar denkt niet aan stoppen. Al is het roer van het bedrijf wel al in handen van zonen Mario (47) en Christ (45). "Elke ochtend zitten we even samen. Mario zorgt voor de marketing, Christ voor het atelier. Ik houd me vooral bezig met de investeringen. Werken is ook niet meer mijn enige bezigheid. Hele kasten vol modelschepen heb ik thuis. Ik kan een winkel beginnen. Maar zelfs het allereerste scheepje zit nog in z'n doos. Geen idee of ik er ooit nog aan begin. Waar ik nu wel meer van geniet, is uit eten gaan. En dat hoeft geen sterrenrestaurant te zijn hoor."