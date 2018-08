"Wist niet eens dat Spillebad dicht is" AMPER 15 MENSEN NEMEN GRATIS PENDELBUS NAAR DE KREKEL CHARLOTTE DEGEZELLE

07 augustus 2018

02u39 0 Roeselare Amper vijftien Roeselarenaars hebben gisteren de gratis pendelbus naar het Izegemse zwembad De Krekel genomen. Die werd ingelegd omdat Roeselare na de sluiting van het Spillebad drie weken zonder zwembad zit. Het lijkt wel of de Roeselarenaars liever wachten tot Sportoase Schiervelde opent op 27 augustus.

Een gratis pendelbus en zwemmen in De Krekel tegen inwonerstarief. Het Roeselaarse stadsbestuur wilde de inwoners toch laten genieten van een frisse duik tijdens de overgangsperiode van het Spillebad naar Sportoase Schiervelde. Bij de eerste rit van de gratis pendelbus stapten echter maar vijf personen op. Senne Desseyne en Jarne Cappelle veroverden de eerste plekjes. "Ik ben altijd al fan geweest van het Izegemse bad, maar het is vrij duur om er als Roeselarenaar te zwemmen", vertelt Senne. "Dankzij deze overgangsregeling kunnen we er terecht aan inwonerstarief en we krijgen er gratis busvervoer bovenop. Ik ga hier de komende weken nog van profiteren."





Schoolreisje

Ook Isabel Oosterlinck stapte samen met zoontjes Louis en Cesar op. "We kwamen bijna wekelijks naar het Spillebad. Het zal vreemd aanvoelen als we straks naar Sportoase Schiervelde moeten. Maar we wonen vlakbij, dus praktisch is het wel. De overgangsregeling is een goeie zaak. We kunnen ook met de auto, maar Cesar zit graag op de bus. Zo krijgt een zwembadbezoekje schoolreisallures."





Geen succes

Uiteindelijk hebben amper vijftien mensen de bus naar Izegem genomen. Maar blijkbaar is zelfs de sluiting van het Spillebad nog niet bij iedereen bekend. "Ik wist niet dat het Spillebad definitief dicht is," reageert Lieve Bulcke, die kwam zwemmen met haar kleinkinderen Wiebe, Hobbes en Veerke Denys. "Het is jaren geleden dat ik hier nog geweest ben. Maar geen probleem, we stappen terug in de auto en rijden zelf naar Izegem."





De bus was op dag één geen succes en blijkbaar zijn de Roeselarenaars ook niet massaal met de auto of fiets naar Izegem getrokken. "Het is een gezellig drukke dag in De Krekel, maar dat is vooral te danken aan het warme weer", meent Izegems sportfunctionaris Francis Kerckhof. "Ik hoorde wel van enkele mensen dat ze hun bus moesten halen, maar we worden niet overrompeld door de sluiting van het Spillebad."





Elektrische bus

Deze week verzorgt Coach Partners de verbinding. "Beide stadsbussen zijn bezet door de speelpleinwerking", weet Mario Cardoen, vlootbeheerder bij de stad. "Vanaf volgende week nemen onze chauffeurs het vervoer voor hun rekening."





De pendelbus vertrekt om 13.45, 14.45, 15.45 en 16.45 uur aan het Spillebad en keert terug om 15.15, 16.15 en 17.15 uur.