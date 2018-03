'Win Je Winkel' maakt dromen waar STAD GEEFT PANDEN WEG VOOR EEN TIENDE VAN DE HUURPRIJS SAM VANACKER

07 maart 2018

02u29 0 Roeselare Om beginnende ondernemers een duwtje in de rug te geven, organiseert de stad een opmerkelijke wedstrijd. Met 'Win je Winkel #VANRSL' krijgen twee ondernemers straks de kans om erg voordelig een nieuwe zaak in het kernwinkelgebied op te starten. Het eerste jaar dient namelijk slechts een fractie van de totale huurprijs op tafel gelegd te worden.

Eerder ondersteunde het stadsbestuur al pop-up-initiatieven in het kernwinkelgebied, maar met deze wedstrijd gaat men een flinke stap verder. "Bedoeling is om starters te ondersteunen met het oog op een duurzame winkel", zegt centrummanager Jeroen Debruyne. "Pop-ups die maar een jaar zullen blijven, zijn in dit geval dus niet aan de orde. Met de wedstrijd 'Win je Winkel #VANRSL' gaan we voor permanente zaken. Vandaar ook dat we kandidaten vragen om een gedegen businessmodel voor te leggen, met het oog op de toekomst."





De stad sloot een overeenkomst met de eigenaars van twee panden die al een tijdje leeg staan, in de Ooststraat 128 en de Munt D09. Beide winkelruimtes worden een jaar lang aan ongeveer een tiende van de reguliere huurprijs verhuurd, wat vanzelfsprekend een enorme kostenbesparing voor de handelaars oplevert. Pas vanaf het tweede jaar dient een gangbare huurprijs te worden betaald. "Het gaat om panden op toplocaties", gaat Debruyne verder. "Naast de verlaagde huurprijs wordt er trouwens ook nog eens een prijzenpot van 35.000 euro verdeeld over de twee winnaars en ontvangen ze elk een prijzenpakket van onze partners."





Speerpunten

"Qua aanbod moet de winkel op een van de twee speerpunten van de stad gericht zijn, namelijk shopping of voeding. Eventuele uitzondering op die regel is een uniek, ultracreatief en innovatief concept dat een meerwaarde voor onze stad betekent. Concreet mikken we op mensen die met een businessmodel in hun hoofd zitten en dit willen realiseren. Of op ondernemers die recent gestart zijn en een graag hun concept verder willen uitwerken."





Een businessmodel indienen kan nog tot 6 april. Daarna kiest een jury op basis van vier criteria (haalbaarheid, originaliteit, meerwaarde voor de stad en kwaliteit) een top tien. Die tien beste kandidaten mogen hun idee mondeling komen verdedigen op 24 april, waarbij verwacht wordt dat ze aanpassingen doen volgens de opmerkingen die ze in de eerste selectieronde kregen. De twee laureaten worden dinsdag 22 mei bekendgemaakt. Voor meer informatie kan je terecht op de dienst Economie via economie@roeselare.be