"Wil niet iedereen in propere straat wonen?" DIDIER RUIMT AL 37 JAAR ZWERFVUIL IN ARDOOISESTEENWEG CHARLOTTE DEGEZELLE

09 februari 2018

02u28 46 Roeselare Al 37 jaar ruimt Didier Dejonghe twee tot drie keer per dag de Ardooisesteenweg op. Dat leverde hem de titel 'meest verdienstelijke Krottegemnaar' van de Krottegemse Ransels op. Hij ontving de Gulden Ransel. Didier blijft er bescheiden bij, maar hoopt dat zijn initiatief ook anderen tot actie aanzet.

De Ardooisesteenweg heeft niet de beste reputatie qua netheid. Maar daar heeft Didier Dejonghe, piloot/vliegexaminator van beroep, verandering in gebracht.





Sinds hij in 1981 in de straat kwam wonen, wierp hij zich op tot vrijwillig straatveger. "Het is mijn dagelijks portie fitness. In mijn collegejaren ging ik graag vissen in de Vaart. Nu vis ik naar zwerfvuil en 'k heb altijd prijs", lacht Didier. "Leuk is het niet, al dat zwerfvuil opruimen. Maar ik geniet van het resultaat. Een propere straat geeft een goed gevoel. Wil niet iedereen zo wonen? Bovendien heeft het ook een sociaal aspect. Telkens ik aan het opruimen ben, sla ik wel met iemand een babbeltje. Maar ik weet ook wel dat mijn werk dubbel is. De vervuilers zien dat ik toch steeds achter hen opruim."





Eindejaar

In de Ardooisesteenweg is er op het vlak van orde en netheid heel wat werk aan de winkel. "Vanmorgen ruimde ik, tussen de Nijverheids- en de Sint-Jorisstraat, vier paar schoenen en twee zakjes vol afval op. Dat is veel, als je weet dat ik gisteravond ook nog op pad was. De slechtste periode is eind december. Vorig jaar sprokkelde ik toen op drie weken tijd zeven vuilniszakken bijeen. Ik vermoed dat het eindejaar voor sommigen synoniem staat voor het einde van hun huurcontract en dat ze hun appartement dan proper moeten achterlaten. De straat valt er minder wel bij."





Slachtafval

Wat Didier allemaal aantreft op straat slaat velen met verstomming. "Soms verzamel ik voldoende spullen om een winkel te openen. Zo bracht ik vorige week een keukenrobot, een koffiezet en een friteuse, inclusief de frieten, mee naar huis. Maar ook drugsspuiten en condooms kom ik wel eens tegen. Het meest vreemde, en tegelijkertijd ook het meest vieze ooit, was slachtafval van schapen. Wellicht afkomstig van een illegale slachting."





Alle zwerfvuil ging tot twee jaar terug in Didier z'n eigen vuilniszak. Nu wordt hij gesteund door mooimakers.be en de Roeselaarse milieudienst. Zij voorzien hem van vuilniszakken, een fluohesje, handschoenen en een grijper. Bovendien komen ze de volle zakken oppikken. Een nieuwe erkenning kreeg hij vorig weekend. De Krottegemse Ransels zetten hem in de bloemen met een Gulden Ransel als meest verdienstelijke Krottegemnaar. "Ik ben fier op deze erkenning. Vooral omdat ik nu meer steun krijg dan vroeger. Ook van een aantal wijkbewoners en handelaars", aldus Didier. "Die award zie ik dan ook als een erkenning voor al wie zich voor een propere wijk inzet en ik hoop dat anderen zich geroepen zullen voelen om ook werk te maken van een propere woonomgeving."