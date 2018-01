"Wij passen wetgeving correct toe" AZ DELTA NIET OPGEZET MET VAKBONDSACTIE TEGEN SOCIALE DUMPING CHARLOTTE DEGEZELLE

30 januari 2018

02u33 0 Roeselare ACV Bouw, Industrie & Energie (ACVBIE) West-Vlaanderen voerde gisteren actie tegen sociale dumping, meer bepaald tegen de oneerlijke concurrentie door het tewerkstellen van goedkope buitenlandse arbeidskrachten. De misnoegde vakbondsmensen hielden een optocht van de Oekense Sint-Martinuskerk naar de werf van de nieuwbouwcampus van AZ Delta in Rumbeke. Bij AZ Delta vindt men de keuze van hun werf als locatie voor de actie ongelukkig.

Op kop reed een bouwvakker in een ziekenhuisbed, want sociale dumping verziekt volgens ACVBIE de bouw. Met Bob de Bouwer aan een strop trokken een 100-tal vakbondsmannen van ACVBIE gisteren in een optocht naar de Rumbeekse nieuwbouwcampus van AZ Delta. Met deze actie wou de vakbond het probleem van de sociale dumping onder de aandacht brengen. ACVBIE oordeelt dat er veel politieke beloftes gemaakt worden, maar dat er op de werven weinig of geen verbetering te merken is.





"Het aantal gedetacheerde arbeiders dat naar ons land komt om bouwactiviteiten uit te voeren, is de laatste jaren blijven toenemen. De provincie West-Vlaanderen is geen uitzondering op deze regel", zeggen vakbondssecretarissen Dominiek Lafaut en Frederik Casteleyn. "Sinds het eerste kwartaal van 2015 tot en met het derde kwartaal van 2017, is er een uitstroom geweest van 141 West-Vlaamse bouwvakkers. Dit terwijl het bouwvolume gevoelig is toegenomen. Gedetacheerde arbeiders en schijnzelfstandigen worden steeds vaker als goedkoper alternatief ingezet, met als gevolg dat de West-Vlaamse bouwvakkers de pineut zijn."





Correcte verloning

Maar de keuze van de ziekenhuiscampus in opbouw, die in september 2019 officieel opent, als locatie voor de actie viel niet in goede aarde bij AZ Delta. Zij betreuren dat het ACV hun werf naar geschoven wordt als symbooldossier.





"Er is geen dossier dat de werknemers ter plaatse geen correcte verloning zouden krijgen", stelt woordvoerder Kristien Beuselinck. "Wij delen daarentegen net de bezorgdheden van de vakorganisaties en doen heel wat inspanningen om de wetgeving correct toe te passen en zo misbruik tegen te gaan."





Securitydienst

"De bouw van de hoofdcampus is verlopen via een Europese aanbestedingsprocedure voor alle loten, wat impliceert dat we geen buitenlandse arbeiders uit de EU kunnen weren. We zien er uiteraard wel op toe dat ze steeds over een arbeidsvergunning beschikken en dus niet illegaal tewerkgesteld worden. Zo is er een securitydienst op onze werf, die volledig omheind is en maar één ingang heeft, om iedereen die op de werf komt te controleren. Ze checken dat de (onder)aannemers erkend zijn en controleren de arbeidskaarten van alle arbeiders zodat we zeker zijn dat men toestemming heeft om in België te werken."





Druk op de ketel

Europarlementariër Tom Vandenkendelaere (CD&V) kwam de vakbondslui een hart onder de riem steken.





"Het is goed dat men druk op de ketel houdt", zegt hij. "Er zijn momenteel onderhandelingen lopende waarbij Oost-Europa op de rem gaat staan, terwijl West-Europa wat probeert te duwen. Maar dit moet voorzichtig gebeuren, zodat de onderhandelingen niet ontploffen."