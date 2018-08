"Weer volwaardige kermis op De Tassche" 04 augustus 2018

Feestcomité De Tassche grijpt het nieuwe ontmoetingscentrum aan om de jaarlijkse Tasschekermis, die gisteren gestart is, nieuw leven in te blazen. De interesse van de wijkbewoners deemsterde de voorbije jaren wat weg en de foorkramers bleven weg. Bovendien brandde de kerk op de wijk, het hart van de festiviteiten, in 2015 uit en was het OC verouderd. Maar sinds 1 juli kan de wijk gebruik maken van een nieuw OC, waar vroeger de kerk stond. "Dat nieuw gebouw moet een impuls geven aan de wijk en onze kermis", zegt Freddy Garsbeke van feestcomité De Tassche. "Het is aantrekkelijker dan het oude OC, waar we tot nu toe gebruik moesten van maken voor onder andere ons eetfestijn. Nu al verkochten we hiervoor meer kaarten."





Het nieuw ontmoetingscentrum lokt ook de foorkramers terug. "Vijf jaar geleden bleven ze weg, maar dit jaar mogen we opnieuw uitpakken met een volwaardige kermis met zes attracties."





Die worden opgesteld op de parking van het ontmoetingscentrum. " Andere nieuwigheid is een oldtimermeeting zaterdag van 14 tot 17 uur."





Andere activiteiten de komende dagen zijn de eucharistie vandaag om 17.30 uur in het OC, gevolgd door een zegening van de voertuigen en een eetfestijn. Morgen zondag is het terras van het ontmoetingscentrum vanaf 14 uur open ter gelegenheid van de kermis. (CDR)