"We zijn inbraken en vandalisme zó beu" CHIRO TREFFERKE AL VIERDE KEER IN ANDERHALVE MAAND SLACHTOFFER ALEXANDER HAEZEBROUCK

08 mei 2018

02u32 1 Roeselare Chiro Trefferke in Roeselare is afgelopen weekend voor de vierde keer in anderhalve maand tijd het slachtoffer geworden van een inbraak. "De daders sloegen de toegangsdeur in tweeën en aten onze sandwiches op", vertelt de leiding.

De leiding van Chiro Trefferke op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt in Roeselare is het meer dan beu dat te pas en te onpas wordt ingebroken in hun lokalen en dat vandalen de boel vernielen. Afgelopen weekend kregen de lokalen alweer ongewenste bezoekers over de vloer. "En dat voor de vierde keer in anderhalve maand tijd", vertelt leidster Athina Bielen (19). "Toen we zondag arriveerden om met onze gasten waterspelletjes te doen, stelden we onthutst vast dat onze voordeur kapot geslagen was. Toen we verder keken bleken nog andere zaken kapot te zijn gemaakt. Onlangs hadden we nog 500 euro ingezameld via een soepverkoop. Dat geld zouden we besteden aan ons zomerkamp. Op die manier hoeven we iets minder geld te vragen aan de ouders. Helaas zullen we dat geld nu nodig hebben om alle herstellingen te laten uitvoeren." Eerder gingen vandalen ook al aan de slag met een brandblusser waarvan ze het poeder leegspoten in het lokaal. Ze sloegen verder nog een gat in het dak. De Chiro begrijpt niet wat de inbrekers komen zoeken. "Nooit kunnen ze een grote buit maken, want we laten ook nooit iets waardevols liggen", klinkt het. "Het is hen puur te doen om zaken kapot te maken. Ook eten ze onze sandwiches op of drinken ze onze drank op. We zijn een kleine Chiro en het zit ons echt hoog. We proberen om de kinderen een leuke namiddag te bezorgen, maar de moed zakt ons in de schoenen telkens als we weer eens moeten opkuisen omdat er vandalen zijn langs geweest." De problemen slepen al langer aan. Vorig jaar werd er in totaal 24 keer ingebroken in de lokalen.





Plaag

Inbraken in jeugdlokalen zijn de laatste jaren een echte plaag geworden. "We krijgen er vaak vragen over", zegt nationaal secretaris Niels Deceulaer van de Chiro. "We proberen tips mee te geven en hebben er ook een brochure over gemaakt." Volgens preventieadviseur Pedro Nollet van de politiezone Riho (Roeselare, Izegem, Hooglede) wordt er vaak ingebroken omdat die lokalen meestal leegstaan. "We raden jeugdbewegingen aan om die plekken goed te beveiligen. Daarnaast moet je zorgen dat je van buitenaf niets waardevols kan zien liggen, ook geen drank. Een lamp die beweging detecteert, is ook een goed idee zodat de daders in het licht komen te staan. Bij een nieuwbouw van lokalen raden wij ook altijd aan om in het gebouw een afgesloten ruimte te voorzien waar alle waardevolle zaken kunnen gestapeld worden. Verder is het ook belangrijk dat iedereen binnen de jeugdbeweging attent is op verdachte zaken en alles telkens goed afsluit.