"We verloren alle drie gemiddeld 20 kilo" CAFÉBAAS EN SKIVRIENDEN WAGEN ZICH AAN 'IRON MAN' CHARLOTTE DEGEZELLE

20 juni 2018

02u28 0 Roeselare Johan Debrauwer (46) verruilt de toog van Sherry's Pub voor de sportprestatie der sportprestaties. Op zondag 1 juli neemt hij samen met z'n vrienden Peter Van Poucke (46) en Geert Grimonprez (56) deel aan de Iron Man van Oostenrijk.

3,86 kilometer zwemmen, 180,2 kilometer wielrennen en 42,195 kilometer lopen en dat alles binnen een tijdspanne van maximaal 17 uur. Het is wat anders dan pintjes tappen en de tooghangers entertainen. Toch is het exact wat Johan Debrauwer, uitbater van Sherry's Pub langs de Westlaan, op 1 juli van plan is samen met zijn vrienden Peter Van Poucke en Geert Grimonprez. "We gaan al jaren met ons drieën skiën in Oostenrijk", vertelt het trio. "Vorige zomer schreven we ons echter in voor een event van een totaal ander kaliber in Oostenrijk: de Iron Man."





Dat is geen klein bier want van de toegelaten 3.000 deelnemers haalt één op de drie gemiddeld de eindmeet niet. En Johan, Peter en Geert waren een jaar terug niet de mannen met de meest fantastische conditie. "Zeg gerust dat we alle drie niet echt goed bezig waren. Maar we hebben een ommezwaai gemaakt, zijn begonnen met sporten en op onze voeding te letten. Allen verloren we gemiddeld dik 20 kilo. Sinds een negental maanden zijn we intensief aan het trainen voor de Iron Man, gesteund door onze club TriatlonTeam Roeselare (TTR) waarvan in totaal 19 leden straks deelnemen aan de Iron Man. Bij de start van de trainingen sportten we zo'n 10 uur per week, op het maximum was dat een 25-tal uur per week. Die zware weken zijn achter de rug en momenteel zijn we aan het afbouwen. Het wordt tijd dat het startschot afgaat. Ook voor onze gezinnen, want enkel met hun steun kunnen we dit doen. Het is ook voor hen heel belastend: we zijn vaak van huis, er moet een speciaal potje gekookt worden..."





Het trio is ervan overtuigd dat ze in Klagenfurt de eindmeet zullen halen. Een tijd erop kleven doen ze liever niet. "Een Iron Man is geen Superman", aldus Geert. "Het komt erop aan om te doseren en ook te genieten. Zelf hoop ik straks te kunnen zeggen dat ik het oudste lid ooit ben van TTR die een Iron Man uitgedaan heeft. "Onlangs nam ik deel aan een halve triatlon in Leuven. Ik wist niet of dat zo'n goed idee was omdat ik bang was dat ik het dubbele ervan helemaal niet meer zou zien zitten", zegt Johan. "Maar alles is toen zeer goed meegevallen. Wel vermoed ik dat er straks bij aankomst tranen zullen vloeien. Het wordt wellicht een emotionele ontlading." "De Belgen scoren goed als het gaat over een Iron Man uitdoen. Ze staan ervoor bekend zich goed voor te bereiden. Het zou dan ook super zijn dat alle leden van TTR straks slagen in hun doel. Zo kunnen we blijven zeggen dat alle leden die ooit deelnamen aan een Iron Man die ook uitdeden", besluit Peter.