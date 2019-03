“Wat ga je later doen? Een bom laten ontploffen?”: jonge leerkrachte ontslagen nadat ongepaste reactie viraal gaat Lieven Samyn/Charlotte Degezelle

22 maart 2019

17u23 0 Roeselare In de Burgerschool in Roeselare is een jonge leerkrachte vrijdag op staande voet ontslagen. Dat gebeurde nadat een klankfragment viraal ging waarin te horen was hoe ze ongepast reageerde tijdens een verhitte discussie met een 13-jarige allochtone leerling. “Dergelijke uitspraken kunnen we als (school-)gemeenschap niet tolereren”, aldus directeur Patrick Vandaele.

Tijdens een les in het tweede jaar BVL (Beroeps Voorbereidend Leerjaar) liep het donderdag stevig uit de hand, zo blijkt uit een klankfragment dat die avond viraal ging. In het fragment is te horen dat een leerling de jonge leerkracht ‘hou je bek’ toesnauwt. Waarop zich een discussie over godsdienst ontspint en de leerkrachte de pedalen volledig verliest. “Jouw godsdienst is alles, hé? Wat ga je later doen? Een bom laten ontploffen en roepen ‘Allahoe Akbar’?”, bijt de leerkrachte de jongen toe. “Uitspraken die totaal niet door de beugel kunnen”, vindt directeur Patrick Vandaele. “Dit past helemaal niet in de pedagogische visie van de school, die gericht is op een respectvolle omgang met alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of geloof. Het was bovendien niet de eerste keer dat we de leerkrachte sinds de start van haar interimjob op boude uitspraken moesten aanspreken. We probeerden wat krediet te geven, kansen te bieden en haar te begeleiden. Maar nu restte ons niets anders dan de samenwerking onmiddellijk te beëindigen. Een duidelijk signaal. Maar jammer genoeg is het kwaad geschied en kunnen we enkel proberen de schade te beperken.”

Zelfbeheersing

Wellicht was de reactie van de 23-jarige leerkrachte ingegeven door al even ongepast taalgebruik door de leerling. “Maar dit kan nooit zo’n reactie verantwoorden. Als leerkracht moet je jezelf altijd kunnen beheersen of hulp inroepen. Zoiets kan niet goed gepraat worden”, vindt de directie. “We raadden de leerkracht aan een cursus zelfbeheersing te volgen. Als ze nog leerkracht wil blijven, zal het toch niet meer in de Roeselaarse regio zijn.”

Sanctie

De directie riep ook het ‘slachtoffer’ en zijn ouders naar de school voor een gesprek. “We maakten ook aan hen duidelijk dat leerkrachten met respect moeten behandeld worden”, aldus nog Patrick Vandaele. Er volgde ook voor de leerling een sanctie. De andere leerlingen van de school kregen in de lessen te horen dat de school zich distantieert van de uitspraken van de leerkrachte, maar werden ook op het hart gedrukt dat respect van twee kanten moet komen.” Diegene die de opname maakte, mag ook een sanctie verwachten. “Gebruik van de gsm tijdens de lesuren is verboden”, weet de directeur. “Bovendien is het filmpje een serieuze inbreuk op de privacy. Voorlopig konden we de maker nog niet identificeren, maar we zijn vastberaden om deze leerling te vinden.”

Meer agressie

Bij de Christelijke Onderwijsvakbond (COC) is men niet verrast. “Een typisch voorbeeld van de stijgende agressie, zowel verbaal als fysiek, tegenover leerkrachten”, vindt Koen Van Kerkhoven. “Natuurlijk is de reactie van de leerkrachte niet passend. Wellicht door haar gebrek aan ervaring. Maar vaak is zo’n reactie alleen maar het gevolg van een opeenstapeling van incidenten. Het respect voor leerkrachten daalt zienderogen. En de leerkrachten worden verondersteld daar altijd boven te staan. Onmogelijk. Het verklaart deels ook de hoge ziektecijfers en burn-outs. Dat leerlingen alles filmen en opnemen komt de vertrouwensband met de leerkracht evenmin ten goede.”