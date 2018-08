'Vliegeniers tijdens WOI' herdenkt luchtoorlog ER WAS DESTIJDS EEN VLIEGVELD TER HOOGTE VAN 'T ROODHUIS CHARLOTTE DEGEZELLE

17 augustus 2018

02u29 0 Roeselare Wist je dat een Roeselarenaar het allereerste Belgische vliegtuig bouwde? Dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog meerdere vliegvelden waren in Rumbeke? Of wou je altijd al eens een dogfight uit de Groote Oorlog zien? Om over dit alles meer te weten of te beleven moet je in het weekend van 18 en 19 augustus in provinciedomein Sterrebos zijn voor het event 'Vliegeniers tijdens WOI in Rumbeke'.

"Ook tijdens het laatste herdenkingsjaar van WOI willen we hierop inzetten", opent cultuur- en toerismeschepen Dirk Lievens (CD&V). "Aanzet voor het thema Vliegeniers was de ontdekking dat Roeselarenaar Léon de Brouckère (1885-1944) in 1910 de eerste Belg was die een vliegtuig bouwde." Daarnaast speelde Roeselare tijdens WOI ook een rol in de luchtoorlog. Zo was er onder meer een vliegveld ter hoogte van 't Roodhuis in de Bergstraat en verbleven er in het Kasteel van Rumbeke oorlogspiloten als Manfred von Richthofen, beter bekend als de Rode Baron.





De Dienst Toerisme werkte samen met diverse partners een weekendvullend programma uit. Places to be zijn het Provinciedomein Sterrebos en de Bergstraat. Beide dagen staat er vanaf 10 uur heel wat op stapel. Op het kasteeldomein zijn dankzij museum Old Leghem schaalmodellen te zien van vliegtuigen uit WOI.





Uitleg gidsen

"Het gaat om vliegtuigen van zowel Duitse als geallieerde zijde die ik zelf bouwde en die allemaal luchtwaardig zijn", weet Rik Foulon. Om het half uur geven gidsen op beide locaties uitleg over de pionierstijd van het oorlogsvliegtuig en in de ridderzaal van het kasteel worden lezingen gegeven over zowel Léon De Brouckère, de West-Vlaamse vliegvelden achter het front, de Rumbeekse vliegvelden ...





De verplaatsing van het Sterrebos naar de Bergstraat kan je dankzij reisgids Peter Vansteenkiste doen in een echte oorlogsjeep of legertruck.





Wie het meer voor spektakel heeft, houdt het best het hoofd in de nek want ook in de lucht zal er heel wat activiteit zijn dankzij Vliegclub Moorsele. "Om het uur zal er een formatie van moderne en oldtimervliegtuigen overvliegen", weet Filip Beyens. "Daarbij onder meer een van de enige twee nog luchtwaardige Tipsy Trainers. Via de Facebookpagina van Stad Roeselare verloten we ook dagelijks twee luchtdopen. Kers op de taart wordt op beide dagen, op zaterdag om 20.30 uur en op zondag om 19.30 uur, een dogfight tussen twee vliegtuigen zoals tijdens WOI. Het ene vliegtuig zal het vroegere vliegveld in de Bergstraat aanvallen, terwijl het andere in de verdediging gaat. Dit kan wel enkel doorgaan bij gunstig weer." Afsluiter van beide dagen wordt om 21.30 uur een klank- en lichtprojectie op de gevel van het kasteel, waar de expo over WOI te bezoeken is aan vier in plaats van zes euro, van de hand van Alexander Stragier.





Wie zich tot slot nog meer wil verdiepen in het oorlogsthema kan zich inschrijven voor een oorlogsweekend opgezet door Gidsenservice clé-ann-do dat ook richting Westhoek trekt.





Meer op www.visitroeselare.be en www.cle-ann.do.be