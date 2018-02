"Verwacht geen supervlot verkeer" BRUGSESTEENWEG KRIJGT VANAF APRIL AANPASSINGEN, MAAR... CHARLOTTE DEGEZELLE

28 februari 2018

02u39 0 Roeselare Voor veiliger en vlotter verkeer op de Brugsesteenweg (N32) starten halfweg april de eerste kleinere werken. Ook de plannen voor een volledige herinrichting op lange termijn liggen in grote lijnen klaar. Maar het Agentschap Wegen en Verkeer geeft nu al toe dat het verkeer op de invalsweg nooit supervlot zal verlopen. "Er zijn gewoon té veel handelszaken."

Buurtbewoners en handelaars kregen gisteravond de kans om de vernieuwingen te ontdekken. In 2005 had de provincie al plannen om de Brugsesteenweg, beroemd en berucht om de files, heraan te leggen. De voorbije jaren werd het probleem er groter en de weg kwam in handen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "De oplossing die eerder op tafel lag, is voorbijgestreefd, doordat het aantal winkels en voertuigen is toegenomen", zegt Eveline Vandecaetsbeeck van AWV. "We voerden een nieuwe studie uit in samenspraak met handelaars, bewoners,... die de situatie en knelpunten kennen."





Centen voor een make-over zijn er nu niet. Toch wil AWV de druk wat van de ketel halen via kleine ingrepen, die vanaf 16 april en tegen de zomer worden uitgevoerd. Aan de ovonde, de ovalen rotonde, zullen markeringen bestuurders vanuit Roeselare doen kiezen of ze er willen afslaan of rechtdoor rijden. Vanaf restaurant Epsom tot de ovonde wordt de parkeerstrook busbaan. Een parkeerverbod tussen de Wijnendalestraat en Koning Leopold III-laan moet de zichtbaarheid op de in- en uitritten van de winkels verbeteren. Bushaltes De Leye en Wijnendale smelten als proefproject samen aan het Mammoetcenter, waar een voetgangersoversteek komt. De fietsoversteek aan de Rotsestraat wordt beveiligd. En vermoedelijk volgend voorjaar komt er een busbaan tussen de Rotsestraat en de Leopold III-laan.





Niet voor 2020

Op lange termijn volgt een volledige herinrichting, inclusief rioleringswerken. Daarbij wordt onder meer werk gemaakt van vrijliggende fietspaden, een gesloten middenberm met plaatselijke doorsteken tussen de ovonde en de Wijnendalestraat, bredere voetpaden, her en der groen, minder in- en uitritten aan handelszaken en een nieuwe toegangsweg ter hoogte van de Hubo. De rotondes aan de Wijnendale- en Koning Leopold III-laan blijven behouden. Wanneer die werken uitgevoerd worden, is onduidelijk. "Niet voor 2020, maar het is prioritair."





Zoals Westlaan

Toch mogen we geen wonderen verwachten. "Het zal nooit supervlot gaan op de Brugsesteenweg", geeft Vandecaetsbeeck toe. "Daarvoor zijn er te veel handelszaken. We kunnen ook maar werken met de beschikbare ruimte. Het is niet evident om een groot verschil te maken. Toch gaan we voor vlotter en veiliger verkeer."





De meningen bij de bewoners en handelaars zijn verdeeld. "Ik geloof er niet in", oordeelt Geert Dujardin van restaurant Epsom. "Waar mijn zaak gevestigd is, zal een situatie komen zoals in de Westlaan. Staan ze daar niet méér in de file dan toen er nog geen middenberm was?" Stijn en Freddy Deleye van de gelijknamige kledingzaak zijn blij dat er beweging in het dossier komt. "Er moet iéts gebeuren. Het plan met de ovonde lijkt ons geen slecht idee."





Meer info op wegenenverkeer.be/projecten/herinrichting-n32-roeselare-hooglede.