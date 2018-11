'Verboden' schildpad opgevist uit filter van waterzuiveringsstation Het dier raakte gewond maar herstelt bij SOS Reptiel Bart Boterman

30 november 2018

15u46

Bron: Eigen info

In het waterzuiveringsstation van Aquafin in Roeselare hebben medewerkers dinsdag een gewonde geelwangschildpad uit een filter gevist. Een opmerkelijke vondst, daar in de Regenbeekstraat.

“Het is eigenlijk een wonder dat deze schildpad nog leeft. Het dier is door allerhande vijzels, machines en buizen gegaan”, zegt Valerie Lievens, woordvoerster van Aquafin. Het onfortuinlijke dier kwam allicht in de installatie terecht via een beek die uitmondt in de riolering. “Want in Roeselare stromen nog verschillende beken in de riolen”, duidt ze.



Ninja Turtle

Medewerkers brachten het reptiel van zo’n 30 centimeter lang naar opvangcentrum SOS Reptiel in Houtave bij Zuienkerke. “Enkele jaren geleden werd in Roeselare een veel kleiner exemplaar uit de filter gehaald. Die schildpad kreeg de naam Ninja Turtle doordat hij de tocht door het rioleringsstelsel en de buizen overleefde zonder verwondingen. Ninja Turtle werd opgevangen in een aquarium op kantoor, maar is nu ook overgemaakt aan SOS Reptiel”, aldus de woordvoerster.

De dieren zijn gedoemd om voor altijd in het opvangcentrum te blijven. “Want geelwangschildpadden zijn sinds augustus verboden in ons land dus is adoptie niet mogelijk. Het is een uitheemse soort uit het zuiden van de Verenigde Staten die gedijt in onze beken. Het vormt een gevaar voor de biodiversiteit en op vele plaatsen in ons land zijn er enorme populaties”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel.



Gewond

“De recent gevonden schildpad is wel gewond geraakt aan het schild. Dat schild zal enigszins een beetje herstellen, maar nooit zo sterk zijn als voordien. De schildpad zal het normaal gezien wel overleven”, aldus Mario Goes. Volgens hem is de schildpad ouder dan tien jaar. Of het een mannetje of vrouwtje is, is nog niet duidelijk.