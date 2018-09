#VANRSL-clip genomineerd voor TV-prijzen 05 september 2018

De stad Roeselare is op de Cannes Corporate Media en TV Awards in de categorie toeristische film genomineerd. De stad lanceerde eind september vorig jaar haar clip en de campagne #VANRSL. De clip en het bijhorende Roeselare-lied waren het resultaat van een samenwerking tussen de stad, productiehuis Clementine en reclamebureau D' Artagnan. Het lied beschrijft de troeven van Roeselare. Opvallend aan de clip zijn de vele scènes met enthousiaste inwoners. In het voorjaar viel de stad al een eerste keer in de prijzen met deze award op het Belgian Corporate Video Festival en dit met de special award Live Action. Op donderdag 27 september weet de stad of ze de award - die Dolphin heet - wint. (VDI)