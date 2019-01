’t Souffleurke brengt 'Anny, Fanny, Danny & Stanny' CDR

28 januari 2019

De nieuwste productie van ’t Souffleurke gaat op zaterdag 2 maart in première in Zaal OCAR. ‘Anny, Fanny, Danny & Stanny’ is een billenkletser van Ruud De Ridder en zijn vrouw Nicole Laurent , beiden gekend van het Echt Antwaarps Theater.

Het toneelstuk neemt je mee in het leven van Stanny Duquesne. Hij bewoont als vrijgezel al jaren een appartement in de stad. In het appartement tegenover het zijne komen twee nieuwe huurders wonen: Anny en Fanny. Stanny is daar niet zo mee opgezet, want het ziet er naar uit dat zijn anders zo rustige leventje danig verstoord gaat worden. Wanneer een van de dames bovendien ook stapelgek blijkt te zijn op Stanny roept die laatste de hulp in van zijn vriend Danny, die nog een wederdienst moet bewijzen.

De regie van het stuk is in handen van Gino Bruneel en er zijn voorstellingen op 2 , 3, 6, 8 en 9 maart. Tickets kosten acht euro en zijn te bestellen op www.tsouffleurke.be.