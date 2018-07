't Is zover: monsterwesp nu ook in onze regio EERSTE NEST AZIATISCHE HOORNAAR VERDELGD IN BIEZENSTRAAT HANS VERBEKE

10 juli 2018

02u41 0 Roeselare Voor het eerst in de brandweerzone Midwest is een nest ontdekt van de gevaarlijke Aziatische hoornaar, ook wel 'monsterwesp' genoemd. Dat gebeurde in een tuinhuis achter een woning in de Biezenstraat in Roeselare. "Eén goeie raad: bel ons", klinkt het bij de brandweer.

Er is de jongste weken al wat te doen geweest rond de Aziatische hoornaar, een soort superwesp die in 2004 per abuis (via een overzees transport) in Europa werd ingevoerd. De wesp bleef lange tijd onder de radar, maar vorig jaar werden de eerste nesten in ons land gesignaleerd. Een steek van de Aziatische hoornaar is veel pijnlijker dan die van een normale wesp maar zolang je hen met rust laat, is er voor de mens weinig gevaar. Voor de bijenpopulatie is de opmars van de Aziatische hoornaar bijzonder slecht nieuws. De monsterwespen staan ervoor bekend in geen tijd volledige bijenkasten te verslinden. De imkers zijn daarom op hun hoede. "Wij kregen vorige vrijdag de vraag van een particulier uit de Biezenstraat om een wespennest te verdelgen dat hij had opgemerkt in z'n tuinhuis", zegt kapitein Rob Nachtergaele van de brandweerzone Midwest.





Geen gewone wespen

"Toen onze mannen ter plaatse gingen, merkten ze echter dat het geen gewone wespen waren. Daarom riepen ze de hulp in van één van de acht brandweerlui die opgeleid werden om te achterhalen om welk soort wespen het gaat. We maakten een foto van de wespen en stuurden die door naar de UGent en Natuurpunt. De vier West-Vlaamse hulpverleningszones werken met hen samen om de verspreiding van de Aziatische hoornaar in kaart te brengen. Snel kregen we quasi zekerheid dat het inderdaad een nest was van de extra gevaarlijke variant." Een bioloog van de UGent was aanwezig bij de verdelging van het nest. "Dat verliep vlot", weet Nachtergaele. "Het ging om een eerder klein nest, wat vrij ongewoon is deze tijd van het jaar. Daarom vermoedt de bioloog dat een eerder nest om één of andere reden verloren moet gegaan zijn en dat de koningin begonnen was met de opbouw van een nieuw nest." De brandweerlui verdoofden de wespen, waarna het nest losgesneden werd en in een bokaal gestopt. "Die ging de diepvries in", zegt Rob Nachtergaele. "Daags nadien werd het nest uitgehaald en opengemaakt. De koningin bleek effectief aanwezig in het nest. Da's een opsteker, want zij is de oorzaak van alle kwaad." De brandweer benadrukt dat het altijd aan te raden is te bellen naar 051-80 60 00 als er een wespennest moet verdelgd worden. "Dat kost net geen 50 euro, maar da's een pak goedkoper dan de miserie die je je mogelijk op de hals haalt als je het nest zelf probeert weg te nemen", besluit Nachtergaele.