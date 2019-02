‘t Huis-werk viert 20e verjaardag: “We realiseerden in die periode zo’n 40 verhuringen aan mensen die die moeilijk goede en betaalbare huisvesting vinden” CDR

28 februari 2019

08u39 0 Roeselare ‘t Huis-werk vzw is 20 jaar jong. De Welzijnsschakel, ontstaan op de Godelieveparochie, zet zich in voor goede en betaalbare huisvesting voor mensen met een vervangingsinkomen, alleenstaanden met of zonder kinderen, mensen met een allochtone achtergrond en mensen met een schuldenlast.

“Heel vaak moeten zij zich tevreden stellen met een woning waar de kwaliteit en het comfort niet in evenwicht zijn met de gevraagde prijs. De sociale huisvesting kan een oplossing bieden, maar de wachttijden lopen heel erg op”, vertelt Luc Wouters. “’t Huis-werk koos ervoor drie woningen aan te kopen en ze naar een een minimaal comfort en energiezuinigheid te brengen. Dat werk gebeurt deels met vrijwilligers, maar ook met professionelen die onze inzet weten te waarderen. De financiële kant wordt gegarandeerd door giften en leningen van particulieren, door projecttoelagen vanuit verschillende organisaties en door gebruik te maken van specifieke subsidies. Daarnaast zijn er uiteraard de huurinkomsten en eigen fondsenwerving. Dat laat de vzw toe woningen van goede kwaliteit aan te bieden tegen een huurprijs die duidelijk onder de gangbare marktprijzen ligt.” Naast de eigen woningen werkte ‘t Huis-werk enkele jaren samen met Onze Kinderen uit Rumbeke. “Daardoor kon enerzijds een extra woning aangeboden worden aan het eigen doelpubliek. Anderzijds vormden twee woningen een eerste huurervaring voor jongeren als onderdeel van hun traject Begeleid Zelfstandig Wonen. In totaal realiseerde ‘t Huis-werk in de voorbije jaren zo’n 40 verhuringen. De toewijzing van de woningen gebeurt steeds op voordracht van Roeselaarse sociale diensten zoals het OCMW, de Kerit, het Vluchthuis en andere.”

Op zaterdag 9 maart viert ‘t Huis-werk zijn 20-jarig bestaan met een feestelijk concert. Boom’n van de Weireld brengen een optreden vol ambiance, geïnspireerd door de Balkanmuziek, het Franse chanson en Westvlaamse melancholie. Het concert vindt plaats om 20 uur in zaal Ter Beke langs de Gitsestraat 287. Kaarten kosten 10 euro (vrijetijdspas 5 euro) en kunnen gereserveerd worden via thuiswerkrsl@gmail.com.