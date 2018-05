't Hope al 20 jaar steunpilaar voor mensen in armoede 03 mei 2018

02u39 0

't Hope, de vereniging waar armen het woord nemen, wordt 20 jaar. Hun porseleinen jubileum vieren ze met de '20 uren van 't Hope', verspreid over vier etappes. "Alles startte al in 1996 met een groepje dat meer wou weten over armoede in Roeselare", blikt Fino Tratsaert terug. "In mei 1998 was er de eerste officiële bijeenkomst waar heel open gesprekken werden gevoerd tussen mensen in armoede en anderen. Al snel werd dat een wekelijks ontmoetingsmoment en in 2001 kochten we een eigen locatie in de Gitsestraat."





"Momenteel is er onze volwassenwerking waarmee we laagdrempelige, ontspannende activiteiten organiseren en rond thema's als energie en geestelijke gezondheidszorg werken, onze kinder- en jongerenwerking Jakedoe staat in voor activiteiten, kampen en permanentie op woensdagmiddag en zijn we aan het experimenteren met een +16-werking", pikt Femke Ugille in.





't Hope wil nu meer naar buiten komen. Dat start met de verjaarsdagsfestiviteiten. Het eerste event is gepland op zondag 6 mei. Dan organiseert 't Hope in Dienstencentrum Schiervelde De Zotte Morgen. Je bent er van 8 tot 11 uur welkom voor een ontbijt en aperitiefconcert van 11 tot 13 uur. Kinderen onder de zes jaar smullen gratis, tot 12 jaar betaal je 6 euro en volwassen betalen 12,50 euro (inclusief één aperitief).





Inschrijven kan via thope@telenet.be. (CDR)