’t Goede Doel bezorgt minderbedeelde kinderen een fantastische Sinterklaas CDR

03 december 2018

Sinterklaas krijgt dit jaar steun uit onverwachte hoek. Omdat het aankoopbudget van de grote kindervriend niet oneindig is, springt vzw ’t Goede Doel! in de bres. “Zo krijgen de minderbedeelde kinderen ook zeker een cadeau”, aldus Roos Desnouck.

Vzw ’t Goede doel helpt zo’n 600 minderbedeelde West-Vlaamse gezinnen via hun besloten Facebookpagina. Dezer dagen is Sinterklaas op pad om de kinderen te verwennen met speelgoed en allerlei lekkers. Niet voor iedereen is dit evident. “Omdat wij het belangrijk vinden dat elk kind Sinterklaas kan vieren, verdeelden wij de voorbije weken al 600 stukken speelgoed. Bovendien maken we ook ruim 200 zakjes snoep”, vertelt Roos Desnouck. “Alle items belanden tijdig bij de juiste gezinnen via onze verdeelpunten. Er loopt ook een gelijkaardig initiatief rond kerstcadeaus. We verdeelden al zo’n 300 pakjes voor onder de boom. Ook maken we werk van een Valentijnactie. Ouders stellen meestal hun kinderen voorop, maar voor hun eigenwaarde is het ook belangrijk dat ze zichzelf niet vergeten. De nood aan hulp voor mensen die de eindjes moeilijk aaneen kunnenknopen groeit jaar na jaar aan.’t Goede Doel werkt heel laagdrempelig. We hebben een besloten Facebook groep waarop zoel noodlijdenden als donateurs zich kunnen aanmelden om spullen te vragen of aan te bieden. We verzamelen kledij, speelgoed, schoenen, schoolgerief, kerstmateriaal, meubilair,… Alles wordt gefotografeerd en online aangeboden.”