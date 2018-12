“Solidariteit moet basisprincipe blijven van gezondheidszorg” Sam Vanacker

06 december 2018

14u15 0 Roeselare Het gezondheidsstelsel in ons land staat al jaren onder druk en dreigt helemaal af te glijden naar een systeem met twee snelheden. Dat zegt secretaris-generaal van de Landsbond van de Liberale Mutualiteiten Geert Messiaen naar aanleiding van de recente publicatie van de ziekenhuisbarometer van ziekenfonds CM.

Uit die ziekenhuisbarometer van CM, die begin deze week gepubliceerd werd, blijkt dat de kostprijzen van dezelfde behandeling in verschillende ziekenhuizen erg kunnen verschillen omdat artsen en ziekenhuizen bovenop de basisprijzen een variabel supplement aanrekenen. Althans voor wie een eenpersoonskamer wil. Wie in een meerpersoonskamer ligt betaalt een fractie van de prijs. Zo dreigt er een systeem te komen met twee snelheden, afhankelijk van de relatieve sterkte van de individuele hospitalisatieverzekeringen van de patiënten.

Auteur en secretaris-generaal van de Landsbond van de Liberale Mutualiteiten Geert Messiaen sluit zich via een opiniestuk aan bij die conclusie. Hij heeft verschillende boeken over het gezondheidssysteem in België op zijn naam staan. Messiaen breekt een lans voor het solidariteitsprincipe in de gezondheidszorg.

“Vanuit het standpunt van de patiënten, die wij als ziekenfondsen horen te verdedigen, is het systeem van te hoge supplementen fundamenteel niet correct omdat het neerkomt op een geneeskunde met twee snelheden, met de beste zorgen en het meeste comfort voor wie ze kan betalen. Voor dat gevaar waarschuw ik al meer dan twintig jaar.”

“Een hospitalisatieverzekering mag echter niet leiden tot het bevoordelen van meer gegoeden. Waarom hebben zowel privéverzekeraars als ziekenfondsen initiatieven op dit vlak genomen ? Omdat de wetgever hier duidelijk in gebreke is gebleven. Het behoud van de solidariteit is voor mij essentieel in een ziekteverzekering die voor iedereen toegankelijk is, met name solidariteit van jongeren tegenover ouderen, van gezonden tegenover zieken en van actieven tegenover niet-actieven. Dit geldt ook voor de solidariteit tussen de taalgemeenschappen.”

“Het solidariteitsprincipe is al meer dan 70 jaar de grondslag van onze sociale zekerheid en van onze welvaartsstaat en dat moet het ook blijven. De opeenvolgende regeringen kijken vanaf de zijlijn toe en blijven besparingen opleggen, zonder zich te bekommeren om de verhoging van supplementen, het duurder worden van opnamen, de stijging van erelonen en de prijsverschillen tussen eenpersoonskamers en gedeelde kamers.”

“Als mutualist is het voor mij duidelijk: de ziekenhuizen moeten correct gefinancierd worden zodat ze hun taken normaal kunnen vervullen. Als ziekenfondsen moeten we ‘back to basics’: meewerken aan een goed functionerende gezondheidszorg voor iedereen, gefinancierd vanuit de verplichte ziekteverzekering en gestoeld op het solidariteitsprincipe. Een jaarlijks te bepalen solidariteitspakket op basis van de behoeften kan volgens mij een oplossing bieden, op voorwaarde dat deze solidariteit ruim is en niet beperkend of uithollend.”