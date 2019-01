‘Scholengroep Sint-Michiel verspreidt fake news’ Dat 92,6 procent van personeel Barnum pro samenwerking is blijkt voor interpretatie vatbaar Sam Vanacker

26 januari 2019

11u17 1 Roeselare Scholengroep Sint-Michiel verspreidde donderdag een persbericht waarin te lezen stond dat 98,8 procent van het personeel van VISO en 92,6 procent van het personeel van Barnum voorstander waren van meer samenwerking tussen beide scholen. Nu blijkt dat die cijfers op z’n minst sterk genuanceerd moeten worden.

Volgens de scholengroep kregen de leerkrachten van beide scholen vier scenario’s voorgeschoteld, gaande van een scenario zonder samenwerking tot een scenario met sterk doorgedreven samenwerking. 92,6 procent van het Barnum zou hebben gekozen voor een van de laatste drie scenario’s, die telkens samenwerking inhouden. Een opmerkelijk hoog percentage. Maar wat die scenario’s precies inhouden, staat niet in het persbericht. En daar wringt het schoentje.

De cijfers die in de kranten stonden omtrent de fusiesteun zijn niet correct. We betreuren dat de pers zo misleid werd in deze voor ons erg delicate kwestie”

Een leerkracht die zelf deelnam aan de bevraging legt uit: “Het eerste scenario was geen samenwerking, maar daar konden we geen stem op uitbrengen. In het tweede scenario stond letterlijk: ‘Geen samenwerking, behalve gedeeld gebruik sporthal en restaurant.’ Bij gebrek aan beter stemden veel collega’s dus op die optie. 30 procent stemde tégen een samenwerking, maar de cijfers werden gemanipuleerd door de scholengroep. ‘Geen samenwerking, behalve een gedeelde turn-en eetzaal’ werd door hen geïnterpreteerd als samenwerking. De cijfers die in de kranten stonden omtrent de fusiesteun zijn niet correct. We betreuren dat de pers zo misleid werd in deze voor ons erg delicate kwestie.”

Jan-Vincent Lefere, voorzitter van de raad van bestuur van de scholengroep, spreekt formeel tegen dat er sprake is van fake news, maar ontkent evenmin de inhoud van dat tweede scenario. “De bevraging is objectief gebeurd. We hadden wel degelijk drie scenario’s die telkens een bepaalde mate van samenwerking voorop stelden. Weliswaar zat daar ook een heel lichte vorm van samenwerking bij. Zelfs als de tegenstanders dat anders interpreteren, blijft de conclusie trouwens hetzelfde. Als we het tweede scenario buiten beschouwing laten, is nog steeds 63 procent pro samenwerking. Los van wie voor wat gestemd heeft, blijft het signaal mijn inziens duidelijk.”

“Bovendien zijn er nog lang geen definitieve beslissingen gevallen. In de loop van de volgende weken volgt er overleg over de scenario’s met de ouderraden, leerlingenraden, LOC, verkozen adviesorganen en schoolraden van Barnum en VISO. Hun adviezen worden aan de Raad van Bestuur overgemaakt. De Raad van Bestuur zal eerst deze adviezen door nemen, vooraleer een onderbouwde gemotiveerde beslissing te nemen.”