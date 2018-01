'Rostpotjes' van Arhus leveren aardige duit op 02u31 0

De Music For Life-acties van de Roeselaarse bibliotheek hebben alles samen 2.423,44 euro opgeleverd voor het goede doel. Enerzijds werd er enthousiast geboden op de 'kunstwerken for Life' geschonken door Roeselaarse kunstenaars, terwijl de 'concertjes for Life' door STAP Roeselare en La Dolce Vita ook een mooi bedrag opleverden. Verder werd er een kerstfotoshoot gehouden en vonden heel wat 'rostjes' rinkelend hun weg naar de zogenaamde rostpotjes van Arhus. Het opgehaalde bedrag gaat integraal naar TEJO Roeselare. TEJO of Therapeuten voor Jongeren biedt laagdrempelige en therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. (SVR/CDR)