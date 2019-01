‘Roeseloare Zingtegoare’ liefdesliedjes in Zaal Ocar CDR

15 januari 2019

Smeer nu al maar de stembanden, want op zondag 17 februari vindt in Zaal Ocar aan het Kerkplein ‘Roeseloare Zingtegoare’ plaats. Het gaat om een burgerinitiatief met steun van VOC Opstap, Amati Galli vzw en het stadsbestuur. Tussen 16 en 18 uur kun je er samen zingen onder professionele begeleiding van De Joeri aka Mr Bluestrumpet op piano en Wim Perneel als master of ceremonies. Geïnspireerd door Valentijn staan er alleen maar liefdesliedjes geprogrammeerd. Alle deelnemers krijgen een zangboekje. De inkom is gratis. Meer op www.amategalli.be.