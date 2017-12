"Ringweg mag geen snelweg worden" HANDELAARS EN STADSBESTUUR WILLEN VERKEERSCHAOS VERMIJDEN CHARLOTTE DEGEZELLE

02u57 21 Foto Joke Couvreur De kerstman, schepen Dirk Lievens, schepen Marc Vanwalleghem, ontwerper Filip Demey, schepen Griet Coppé en burgemeester Kris Declercq op het nieuwe kruispunt. Roeselare De ring rond Rumbeke is eindelijk een feit. Na jaren bakkeleien kan deze weg het centrum eindelijk wat ontlasten. Het stadsbestuur heeft, in samenspraak met de bewoners, alles op alles gezet om te vermijden dat de Zeger Maelfaitstraat de allures van een snelweg krijgt.

De kerstman had gisteren een mooi kerstcadeau in petto voor de Rumbekenaars.





Hij kwam het nieuwe kruispunt van de Zeger Maelfaitstraat en de Sint-Petrus en Paulusstraat inhuldigen. "Het was een heksentoer door de last minute winterprik, maar uiteindelijk kunnen we ons aan onze belofte houden en dit cruciaal punt voor de Rumbeekse bereikbaarheid vandaag openen", zegt schepen van Openbare Werken Griet Coppé.





Eeuwenoude discussie

In totaal werd 405.000 euro geïnvesteerd in de heraanleg van de Sint-Petrus en Paulusstraat van de Koningsstraat tot de spoorweg, de inrichting van een lichtengeregeld kruispunt inclusief ondergrondse detectielussen voor een vlotte doorstroming, de aanleg van een fietspad langs het spoor en bovenal de doortrekking van de Zeger Maelfaitstraat.





Met de aanleg van deze weg van amper enkele honderden meters wordt de Rumbeekse mobiliteit ontwart. Voortaan kan doorgaand verkeer langs deze weg het Rumbeekse centrum vermijden, wat voor minder files moet zorgen, en is er ook een vlottere ontsluiting van de woonwijken aan de Izegemsestraat.





"Het al dan niet doortrekken van de Zeger Maelfaitstraat was een eeuwenoude discussie, maar uiteindelijk is de verlenging heel logisch", aldus schepen Coppé.





"Maar er waren wat bezorgdheden bij de bewoners van het bestaande deel van de straat waardoor we een vijftal keer met hen samen zaten om in overleg een ontwerp op te stellen. De Zeger Maelfaitstraat moet een verbindingsweg en geen snelweg zijn. Hiervoor versmalden we de rijweg door aan beide zijden een vrijliggend fietspad te voorzien, een zone 30 in te stellen en het kruispunt met de Lekkenstraat te verhogen. Maar als men toch te hard op het gaspedaal zal duwen, zullen wij fair zijn naar de bewoners toe en de mobiele flitscamera inzetten."





Handelaars tevreden

De handelaars zijn blij dat de werken achter de rug zijn, maar nemen een afwachtende houding aan inzake de doorgetrokken Zeger Maelfaitstraat.





"De toekomst zal het moeten uitwijzen", reageert Marc Dubois van de middenstandsorganisatie ROM. "Het is goed dat het zware verkeer langs die weg uit het centrum geweerd kan worden, maar we hopen toch dat er nog voldoende passage overblijft."





Op termijn wil Infrabel de overweg in de Sint-Petrus en Paulusstraat sluiten en vervangen door een tunnel. "Momenteel heeft Infrabel hier geen budget voor, maar er liggen wel drie alternatieven voor de overweg op tafel. De dienst ruimtelijke ordening bekijkt deze om de nodige ruimte ervoor te vrijwaren maar er is nog niets definitief beslist", besluit Coppé.