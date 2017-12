"REO veiling houdt goed stand" CEO BLIKT TERUG OP 'JAAR VAN EXTREMEN' SAM VANACKER

02u32 0 JBOR Prei staat nog altijd op nummer één in de REO veiling. Roeselare Ondanks een jaar van extremen heeft de Roeselaarse REO veiling in 2017 een omzet van 175.260.057 euro, amper twee miljoen euro minder dan vorig jaar. CEO Paul Demyttenaere is een tevreden man. "De laatste twee maanden waren moeilijk, maar daar staat tegenover dat landbouwers begin dit jaar erg goede prijzen kregen."

Het jubileumjaar 2017 (de veiling vierde zijn 75ste verjaardag) gaat de geschiedenis in als het derde beste jaar ooit qua omzet voor de REO veiling. Algemeen directeur Paul Demyttenaere zag drie fasen. "Door de extreme koude in Zuid-Europa hebben we het de eerste vijf maanden uitzonderlijk goed gedaan. Van die kant hadden we geen enkele concurrentie. Dat heeft een enorme boost opgeleverd. Daarna werd onze provincie keihard getroffen door droogte. Er werden maatregelen getroffen die ik in 25 jaar nog nooit had gezien. Landbouwers schreeuwden dag en nacht om water. Het was pompen of verzuipen."





CEO van de veiling Paul Demyttenaere.

Overaanbod

En dan kwam het najaar. "Mijn vader zei destijds dat de natuur zichzelf corrigeert. Dat is gebeurd. Vanaf september hebben we gunstig weer gehad en de productie was overal enorm. Maar door dat overaanbod zakten onze prijzen flink. Vooral komkommers hebben het erg slecht gedaan. Bepaalde instanties hebben daarvoor recent aan de alarmbel getrokken (het Algemeen Boeren Syndicaat schreef enkele weken geleden een open brief aan de grootwarenhuizen omwille van 'ondermaatse vergoedingen' - red.), maar we mogen niet vergeten dat de landbouwers begin dit jaar erg gunstige prijzen kregen. Alles samen was het wel degelijk een goed jaar."





Tomaten komen op

Wat de groenten zelf betreft, staat prei nog steeds op één, maar de kans dat tomaten straks die plaats innemen, is groot. "Prei blijft onze basis. Maar jaar na jaar zien we dat tomaten het beter doen. En aangezien dat er in de loop van volgend jaar nog een pak meer tomaten voor ons zullen geproduceerd worden, onder meer in Noord-Frankrijk, zal die trend blijven aanhouden. Grote verliezers blijven de bladgewassen. Serresla was ooit onze nummer één, maar die tijd is voorbij."





Minigroenten zijn in

Volgens de CEO heeft die evolutie te maken met de energiekosten. "Als je in een warmtekrachtkoppeling investeert, zijn tomaten veel interessanter dan serresla. Tegelijk zien we dat kwekers wel degelijk massaal de reconversie aan het maken zijn, niet alleen naar vruchtgroenten, maar ook naar minigroenten. Alle kleine bloemkooltjes, worteltjes en broccoli's die vorig jaar rond deze tijd in de rekken lagen,waren van britse afkomst. Wie vandaag naar de supermarkt gaat, zal een REO-label aan die groentjes zien hangen."