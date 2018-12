“Pretzelshop is de frituur van Roemenië” Koppel met Roemeense roots opent met Pretzel King eerste Pretzelwinkel in Roeselare Charlotte Degezelle

12 december 2018

09u08 0 Roeselare Vasile-Emanuel en Mihaela Cojocariu brengen een vleugje Roemenië naar het Roeselaarse stadscentrum. Langs de Sint-Amandsstraat openden ze Pretzel King, een kleine bakkerij waar ze dagelijks verse pretzels verkopen. De pretzel is een traditionele Roemeense snack. “Als wij op familiebezoek gaan in Roemenië, gaan we veelal eerst en vooral langs in een pretzelshop.”, klinkt het.

“Noem de pretzelshop gerust de frituur van Roemenië”, opent Christina die sinds twee jaar in België woont. “In de Roemeense steden vind je de ene pretzelshop naast de andere. Vaak kan je die shops zelfs niet eens een winkeltje noemen want je bestelling geef je gewoon door aan een raampje. Het is er vaak rijtje schuiven. Echt zoals hier in de frituur dus. Net zoals de Belgische frieten zijn de pretzels in Roemenië een traditionele snack. Ik ben er alvast mee opgegroeid en eet ze nog steeds vaak. Het is een lekkere snack, goed vullend en helemaal niet duur. De combinatie met yoghurt vind ik alvast niet te versmaden.”

Maar versgebakken pretzels vind je in België bijna niet. “En die missen wij hier echt. We zijn trouwens niet alleen. In Roeselare woont een vrij grote groep Roemenen die het zonder hun traditionele snack moet stellen. Dat bracht ons om het idee om Pretzel King te openen. Hier in Roeselare is het echt een gat in de markt. We deden eerst een klein marktonderzoek door her en der met een standje op te duiken. Dat werkte en vervolgens gingen we op zoek naar een locatie in het centrum. Drie weken terug konden we de deuren openen hier in de Sint-Amandsstraat.”

Bij Pretzel King kan je niet alleen terecht voor de traditionele pretzel. Je smult er ook van pretzels met kaas, appel, vlees, chocolade en er bestaat zelfs een pretzel dog, de Roemeense versie van de hot dog. “De eerste reacties zijn heel positief . Veel Roemenen zijn blij dat wij dagverse pretzels bakken. Het laat hen zich net dat ietsje meer thuis voelen. Maar ook de Roeselarenaars geven ons een warm welkom. Velen zijn nieuwsgierig en vinden het vooral leuk dat ze kunnen binnenkijken in de bakkerij om te zien hoe de pretzels gemaakt worden. Maar ze kunnen de pretzels ook smaken. Vooral de versie met kaas is momenteel een topper. We blijven ook continu schaven aan de recepturen. Als de klanten de pretzels bijvoorbeeld te zout vindt, dan passen we dit aan. De klanten zijn onze prioriteit en we hopen dat de Roeselarenaars massaal overstag gaan.”

Pretzel King is open van dinsdag tot en met zondag. Van dinsdag tot en met zaterdag kan je er terecht vanaf 7 uur, op zondag vanaf 9 uur. Sluiten doen ze om 15 uur, op zaterdag om 17 en op dinsdag om 18 uur. Je kan er de pretzels zowel afhalen als ter plaatse smullen. Meer op de Facebookpagina Pretzel King.