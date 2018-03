"Ploegmaats eeuwig dankbaar" 10 maart 2018

02u34 0 Roeselare Dankzij de snelle hulp en reanimatie van zijn ploegmaats van minivoetbalclub GIT2B heeft Vital D'hondt (25) uit Roeselare een hartstilstand overleefd. Ze schoten meteen in actie toen Vital op het einde van hun minivoetbalwedstrijd in de sporthal Onze Kinderen in Rumbeke bij Roeselare in elkaar zakte.

"Ik ben hen eeuwig dankbaar", klinkt het bij Vital. Het voorval vond vorige vrijdag plaats. Afgelopen donderdag mocht hij, na het inplanten van een defibrillator, het ziekenhuis al opnieuw verlaten om thuis verder te herstellen. "Ik voel me nog wat onwennig, met zo'n apparaatje in mijn lichaam", vertelt hij. "Anderzijds is het een geruststelling, want honderd procent garanderen dat het nooit meer zou voorvallen, konden de dokters niet."





Ook al was de hartstilstand wellicht een gevolg van een virale infectie die zich na een eerdere griep op de hartspier had gezet. Want eerdere hartproblemen had Vital nooit. "Ik heb vroeger nog gekoerst en moest toen elk jaar aan een hartscreening ondergaan. Nooit is iets abnormaals vastgesteld", aldus Vital.





Reanimatie

Na de hartstilstand startte ploegmaat Pieter-Jan Pillaert (20) meteen de reanimatie. De andere ploegmaats assisteerden tot de ambulance arriveerde. "Op zo'n momenten besef je dat een EHBO-opleiding wel degelijk levens kan redden", aldus Vital. "Zo'n opleiding zou in elke secundaire school in het lessenpakket moeten zitten."





Vital moet het de komende weken nog rustig aan doen, maar hoopt in de toekomst wel opnieuw te kunnen sporten. "Al zal dat voortaan altijd met wat onzekerheid gepaard gaan", besluit hij. (LSI