“Opbrengst verkoop bouwlot Klokkeputstraat gaat integraal naar kwalitatief groen” CDR

22 januari 2019

09u31 0

Natuurpunt Mandelstreke organiseerde eind december een actie om hun ongenoegen te uiten over de plannen van het stadsbestuur om een perceel bouwgrond in de Klokkeputstraat, palend aan een groenzone, te verkopen. Tijdens de gemeenteraadszitting wou N-VA-raadslid Siska Rommel weten waarom de stad dit perceel verkoopt. “We willen dit bouwlot graag activeren door het te verkopen. Er is op die plek al een grote groenzone waar niet aan geraakt wordt”, aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V). “Het geld dat we verdienen met de verkoop van de bouwgrond willen we integraal investeren in kwaliteitsvol groen op een nog nader te bepalen plek. De instelprijs voor het bouwlot is 140.000 euro. Daarmee kan je bijvoorbeeld 1,5 hectare bos mee aankopen.”