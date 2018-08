"Op podium staan, is als schoenen verkopen" JOHAN PLATTEEUW BRENGT BENEFIETCONCERT IN DE SPIL SAM VANACKER

28 augustus 2018

02u46 0 Roeselare Johan Platteeuw (62), de man achter Schoenen Etienne in de Wallenstraat in Roeselare, staat als zanger in De Spil met 'De Kracht van een Lied'. Dat is een benefietconcert dat hij samen met zijn zonen organiseert. "Op een podium staan, is net als schoenen verkopen."

Johan is al zijn leven lang gebeten door muziek. Aan de vooravond van zijn 63ste verjaardag volgt hij na zijn dagtaak nog steeds zanglessen. Het verhaal startte begin jaren negentig toen hij een single opnam samen met Bart Van Den Bossche, die intussen overleden is. 'De Kracht van een Lied' werd kort daarop geboren, met een eerste benefietconcert in zaal Ocar in 1995. Na afloop besliste Johan om de tien jaar een concert te geven voor het goede doel. Hij hield woord en in 2005 en 2015 stond hij in De Spil. Nu hoeven fans niet tot 2025 te wachten. Op 5 september is het al zover.





"Na het optreden in 2015 kwam de directeur van De Spil naar me toe. Hij vroeg me of ik nu echt opnieuw tien jaar zou wachten om terug te komen. Ik ben onmiddellijk gezwicht", lacht Johan. "Al moet ik er uiteraard ook bij vermelden dat ik op dat moment in 2010 en 2012 ook al in Cultuurkapel De Schaduw had gestaan. Tien jaar leek me destijds een goeie periode, want De Spil vol krijgen (er zijn 842 plaatsen in de schouwburg, red.) is niet evident. Maar dat blijkt geen probleem. De verkoop loopt als een trein en nu zijn er al meer dan 500 kaarten de deur uit", vertelt hij.





Zaallicht

"Het doet wat met een mens, op een podium staan voor zoveel toeschouwers", gaat Johan verder. "Ik zal opnieuw aan de regie vragen om het zaallicht eens aan te steken, om te checken of ik wel elk gezicht herken. Dat wordt een magisch moment. Op een podium staan is net als schoenen verkopen. Het is de kunst om ervoor te zorgen dat de mensen met een goed gevoel vertrekken."





Victor

Net als bij de voorgaande edities wordt Johan begeleid door zoon Gorik (40) op piano, terwijl koor Amigrande (het voormalige Schierveldekoor) ondersteuning biedt. "Qua muziek kiezen we opnieuw voor het betere Nederlandstalige lied. Nummers van Louis Neefs en Wim Sonneveld, maar ik ga ook even de Italiaanse toer op en er zijn ook enkele gastduetten gepland." De opbrengst gaat dit keer naar vzw Victor, een thuisbegeleidingsdienst voor ouders met kinderen met autisme. "Ik heb het 'first come, first serve'-principe gehanteerd. Ze waren de eerste die het vroegen en beloofd is beloofd." De vzw begeleidt in onze provincie 705 gezinnen en verhuist tegen 2020 van de OLV-markt in Roeselare naar het voormalige VLD-gebouw in de Iepersestraat. Het geld zal onder andere gebruikt worden voor verbouwingen. Kaarten voor het concert kosten 15 euro en kan je reserveren bij De Spil op 051/26.57.00.