"Onze wijk heeft zo'n boeiend verhaal" PRINSENHOF VIERT 80 JAAR MET WANDELINGEN EN EXPO CHARLOTTE DEGEZELLE

22 augustus 2018

02u25 0 Roeselare De Roeselaarse wijk Prinsenhof is 80 jaar jong én heeft een verhaal te vertellen. Een bezoek van koningin Fabiola, de Pak-me-mee-pudding, een treinramp...: voer genoeg voor het wijkcomité om onder andere geleide wandelingen en een expo op poten te zetten.

4 augustus 1938: die dag keurde de gemeenteraad het plan voor het toenmalige 'Prinsenkwartier' goed. Het Prinsenhof, tussen de Godshuis- en de Koning Leopold III-laan, is de eerste wijk in het noorden van de stad die na de Eerste Wereldoorlog werd gerealiseerd. "Het stadsbestuur wou een doortocht van de Westlaan, via de Godshuislaan richting Brugsesteenweg, maar het spoor maakte dit niet evident. Er werd dan maar geopteerd voor een nieuw traject via de koning Leopold III-Laan. Het moerasveld tussenin werd ontwikkeld als woonwijk", schetsen Sven De Meulenaere en Liesbeth Van Damme van het wijkcomité de prille geschiedenis.





Plastronkwartier

De naam Prinsenhof en de prinselijke straatnamen ervan heeft de buurt te danken aan de Koningskwestie, over het al dan niet terugkeren van Leopold III als koning na de Tweede Wereldoorlog. "Het katholieke stadsbestuur wou zo aantonen dat het achter de vorst stond." Nu is die link met het koningshuis er nog dankzij de aanwezigheid van monumenten, onder meer één ter ere van koning Boudewijn dat ingehuldigd werd in het bijzijn van koningin Fabiola. Later werd de wijk ook wel het 'plastronkwartier' genoemd, naar de vele bedienden en ambtenaren die er zich vestigden dankzij de nabijheid van de spoorweg. "Het spoor was heel bepalend voor de buurt. Het trok bedrijven aan zoals de producent van Pak-me-mee-pudding en de Cartonnage industriel de Roulers. Het was ook hier dat er in 1996 een treinramp gebeurde (waarbij 3 doden vielen, red.) en het is in onze achtertuin dat diezelfde spoorweg recent ondertunneld werd."





Pop-upcafé

Intussen is de wijk de thuishaven van zo'n 400 gezinnen. "Dat zijn vooral jonge mensen. Samen met hen willen we de 80ste verjaardag van onze wijk vieren. Het is de ideale gelegenheid om onze buurt in de kijker te zetten. Vorig jaar al lanceerden we een oproep voor informatie en allerhande archiefmateriaal over de wijk. Uit de reacties bleek dat bewoners en ex-bewoners echt wel fier zijn op de wijk." Met al het verzamelde materiaal werden acht infoborden gemaakt die het verhaal van het Prinsenhof vertellen en een permanente plek kregen in de wijk. "Tijdens onze wijkfeesten op 7, 8 en 9 september zijn er voor het eerst gegidste historische wandelingen langs die borden. Daarnaast werken we een tentoonstelling uit, die in oktober, november te zien zal zijn De Vleugelfabriek." Andere festiviteiten op de agenda zijn onder meer een quiz, een picknick en een pop-upcafé. Meer info op de Facebookpagina Wijk Prinsenhof Roeselare.