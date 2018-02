"Nu nog Stoffel Vandoorne strikken als peter" 60STE EDITIE WORDT COMEBACK OMLOOP VAN VLAANDEREN CHARLOTTE DEGEZELLE

07 februari 2018

02u31 0 Roeselare De zestigste editie van de Omloop van Vlaanderen, die plaatsvindt in 2019, moet het evenement terug op de kaart zetten. De voorbije jaren ging het bergaf met de rally en even leek het einde zelfs nabij. Maar kersvers voorzitter Yves Olivier van de Koninklijke Automobielclub Midden Vlaanderen (KAMV) wil van de Omloop een topper maken met internationale uitstraling. "Wij hebben de oudste rally van Vlaanderen, dat is echt iets om fier op te zijn."

Even zag het ernaar uit dat de Omloop van Vlaanderen nooit z'n 60ste editie zou kunnen vieren. Na de 58ste rally vorig jaar stelde voorzitter Joost Demeestere z'n functie ter beschikking en de voorbije weken en maanden gonsde het van de geruchten. De Omloop leek ten dode opgeschreven, maar daar kwam gauw verandering in.





Nieuwe voorzitter

Met Yves Olivier, gekend als zaakvoerder van Olivier Construct, als voorzitter van voetbalclub KSV Roeselare en in het verleden zelf nog actief in de autosport, hebben ze niet alleen een nieuwe voorzitter, maar ze wisten ook zeven nieuwe leden te strikken.





"Ik was al langer sponsor van de Omloop toen ik plots gevraagd werd voor een denktank, een raad van advies, om de rally weer op de kaart te zetten", vertelt Yves. "Na een paar vergaderingen bleek dat er een trekker nodig was. Ik was eigenlijk van plan om me vooral achter de schermen, en zonder titel, in te zetten maar uiteindelijk heb ik toch toegezegd voor het voorzitterschap."





Grote plannen

De ambitie van Olivier en de Koninklijke Automobielclub Midden Vlaanderen (KAMV) is groot.





"De Omloop moet opnieuw een toprally met internationale uitstraling worden", zegt hij. "De 60ste editie in 2019 moet onvergetelijk worden. Wij hebben de oudste rally van Vlaanderen en daar moeten we fier op zijn." Maar het is niet de bedoeling om eerst nog een jaar aan te modderen. Dit jaar, tegen het rallyweekend van 31 augustus en 1 september, wil de KAMV al enkele grote stappen voorwaarts zetten. Ze gaan voor zeven verschillende klassementsproeven, goed voor meer dan 200 kilometer tegen de klok. Ook meer interactie tussen de toeschouwers en de deelnemers, meer beleving, beter uitgebouwde publiekspunten met aandacht voor mindervaliden en een verdere uitbouw van de e-rally staan op de agenda.





Autosport leeft in de regio. Mede dankzij Rumbeeks Formule 1-piloot Stoffel Vandoorne. En ook daar wil de KAMV graag een graantje van meepikken. "Eigenlijk zou Stoffel onze ambassadeur moeten zijn", lacht Yves. "Bij deze richt ik graag een uitnodiging om het peterschap van de Omloop op zich te nemen aan zijn adres." Meer op www.omloopvanvlaanderen.be.