"Niet simpel om mijn vader te spelen" ZOON VERTOLKT OVERLEDEN EREBURGEMEESTER ALBERT BIESBROUCK CHARLOTTE DEGEZELLE

18 april 2018

02u31 0 Roeselare 37 jaar na zijn overlijden zal ereburgemeester Albert Biesbrouck zondag opnieuw ronddwalen in het stadhuis. Op Erfgoeddag zet Roeselare de oud-burgemeesters in de kijker, onder meer met toneeltjes. Philiep Biesbrouck vertolkt zijn vader.

Karel de Brouckere, Jan Mahieu-Liebaert, Joseph De Nolf, Robert De Man, Albert Biesbrouck, Daniël Denys,... Het zijn allemaal oud-burgemeesters van Roeselare. Wat ze realiseerden en wat voor mensen ze waren, kan je ontdekken op Erfgoeddag. Cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V) schreef over allen een toneelstukje en is niet aan z'n proefstuk toe. "Ik schreef al meer dan 100 toneeltjes voor onder andere vertelwandelingen", vertelt hij. De schepen ging bij toneelverenigingen op zoek naar acteurs om de vroegere burgervaders te vertolken. Maar één bijzondere acteur vond hij via een andere weg. "Dirk contacteerde me met de vraag of ik de tekst over m'n vader eens wou nalezen", zegt Philiep Biesbrouck, zoon van Albert Biesbrouck die burgemeester was van 1977 tot zijn overlijden in 1981. "Gelijktijdig vroeg hij me of ik niemand kende die in zijn huid zou willen kruipen. Ik ben 20 jaar actief geweest bij toneelvereniging 't Souffleurke, maar stond al sinds 2001 niet meer op de planken. Ik wist direct dat ik mijn pa het beste kon typeren, maar wou me niet opdringen."





Uiteindelijk trok Philiep toch naar de bijeenkomst voor toneelverenigingen. "Daar was het voor iedereen zo klaar als een klontje. Ik moést mijn vader vertolken. En ze hebben gelijk. Hoewel ik amper 20 was toen hij stierf, heeft niemand hem gekend zoals ik. Ik ken zijn houding en manier van spreken. Zo heb ik Dirk, die de tekst in het Algemeen Nederlands heeft geschreven, gezegd dat ik het toneeltje in het Roeselaars zal opvoeren, want pa was een volksmens."





Mama

Maar de eerste repetities waren toch niet zo evident voor Philiep. Vooral emotioneel. "Het is niet makkelijk om in de huid van je vader te kruipen en te vertellen dat je ziek wordt en het uiteindelijk niet haalt. Maar ik ben superblij dat ik dit doe. Het is jammer dat m'n mama, die twee jaar geleden overleed, dit niet meer kan meemaken. Maar mijn broers en zussen beloofden allemaal om langs te komen." Naast de toneelacts worden de oud-burgemeesters in herinnering gebracht via een gidsbeurt langs hun portretten in de trouwzaal, hun stambomen en een tocht langs plaatsen en locaties waar zij nog aanwezig zijn. De wandelingen starten om 10, 10.30, 14 en 14.30 uur en inschrijven kan via anke@bienet.be. De tentoonstelling met toneelact kan je doorlopend bezoeken van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.