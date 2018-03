"Net zoveel stress als op een eerste schooldag" EERSTE LES VIA WEBCAM VOOR EMMA (14), DIE VECHT TEGEN KANKER CHARLOTTE DEGEZELLE

13 maart 2018

02u27 0 Roeselare Emma Veracx (14) heeft na een maand afwezigheid weer een schooldag achter de rug, al was ze gisteren niet eens op school. Ze vecht tegen kanker, maar dankzij Bednet kan ze voortaan via webcam de les volgen. "Ik ben héél gemotiveerd, ik was zelfs nerveus om mij in te loggen", lacht ze.

De ziekte van Hodgkin of lymfeklierkanker. Die harde diagnose kreeg Emma eind februari te horen. Maar de ziekte krijgt haar niet klein. Ze wil vechten, zoveel is zeker. "Ik kan toch niet dag na dag zitten wenen. Hoe positiever ik alles bekijk, hoe minder last ik heb van alle kwaaltjes", reageert ze. De ziekte kwam aan het licht nadat Emma in oktober van haar paard tuimelde. "De pijn in m'n borststreek trok maar niet weg. Er volgden foto's, een echo, een botscan en een verwijzing naar het UZ in Gent. Eind februari viel het verdict. Maar het drong pas echt tot me door toen ik alle kale hoofdjes zag in het ziekenhuis en te horen kreeg dat ik op de kankerafdeling lag." Een schok, maar Emma rechtte snel haar rug en wil koste wat kost haar ziekte verslaan. Ondertussen heeft ze een eerste chemobehandeling achter de rug en neemt ze deel aan een klinische studie die de impact van radiotherapie op lange termijn onderzoekt. Ze kijkt aan tegen een behandeling van zes maanden, maar ze is vastberaden om op 1 september opnieuw naar de Broederschool te trekken.





Recht door zee

"Ik ben thuis sinds 7 februari. In het begin leek het me wel leuk, zes maanden vakantie. Maar de eerste dag verveelde ik me al. Je kan niet veel doen als je vriendinnen op school zitten." Maar gelukkig brengt Bednet soelaas. Vrijdag werden de nodige webcams geïnstalleerd zodat Emma voortaan van thuis uit de lessen kan volgen. Gisteren wipte ze voor het eerst na een dikke maand afwezigheid virtueel de klas binnen. "Het voelde een beetje als de eerste schooldag, ik ben alleszins gemotiveerd om vroeg op te staan", glundert ze. "Ik liet m'n pyjama achterwege en had zelfs wat stress om voor het eerst in te loggen. Die eerste momenten waren superleuk. Het was genieten. Ik ben altijd heel recht door zee geweest over mijn ziekte en ook nu weer heb ik mijn klasgenoten gevraagd om vooral normaal tegen mij te doen. Ik wil niet anders behandeld worden omdat ik ziek ben."





Hoewel Emma niet fysiek aanwezig kan zijn op school, krijgt ze enorm veel steun vanuit de Broederschool. "Briefjes, mailtjes, bezoekjes,... Ze zijn me zeker niet vergeten. Vrijdag maakten ze nog een groepsfoto waarbij iedereen de letters van mijn naam vasthoudt. Dat doet enorm veel deugd."





Emma een hart onder de riem steken kan eenvoudig door te stemmen op de klasfoto via pyjamadag.bednet.be. Want de klas met de leukste foto krijgt een beloning.